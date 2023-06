Európa egyik legkarizmatikusabb politikusa hunyt el Silvio Berlusconi személyében

Megosztás itt:

Silvio Berlusconi, ügyvédi pályafutása után, a politikával csak a 90-es években kezdett el aktívan foglalkozni, amikor megalapította pártját, a Forza Italiát. A jelenlegi miniszterelnök, Giorgia Meloni az ő kormányában lett ifjúsági miniszter.

„Együtt harcoltunk, nyertünk és vesztettünk is olykor. Ezért miatta is megvalósítjuk azokat a célokat, amelyeket együtt tűztünk ki” - emlékezett egykori tanítványa.

Silvio Berlusconi több külföldi politikussal is kiváló viszonyt ápolt.

Az ő segítségével jöhetett létre a történelmi kézfogás is, amely George Bush és az akkor még pályája elején járó Vlagyimir Putyin között történt 2002-ben. A felek ekkor írták alá a nukleáris arzenáljuk csökkentéséről szóló megállapodást.

Az egykori amerikai elnökkel egészen az iraki háború kirobbanásáig baráti viszonyt ápolt, a háborút viszont ellenezte, így a barátság is megromlott.

Vlagyimir Putyinnal haláláig tartó baráti viszonyt ápolt. Ennek volt köszönhető, hogy a koronavírus kirobbanásakor az orosz elnök több repülőgépnyi segítséget küldött a nehéz helyzetben lévő Olaszországnak.

De a magyar miniszterelnökkel is baráti viszonya volt - erre emlékeztetett pártja egyik képviselője.

„Magyarországnak és Orbán Viktornak is jó barátja volt, amit én magam is nagyra értékelek. Meggyőződéses Európa-párti és atlantista, aki azon dolgozott, hogy a jobboldal Európában is győzni tudjon” – mondta Paolo Barelli, a Forza Italia képviselője.

Silvio Berlusconi 30 éves politikai pályafutása során nagyon sok támadásnak volt kitéve. Több mint 80 pert indítottak ellene, amit nehezen viselt.

„Berlusconi örökségként olyan szavakat hagy ránk, mint az álom, amelyet sokszor idézett, hiszen az álmait is mind megvalósította, valamint a szabadság, amely az egyik legnagyobb érték” - fogalmazott Mario Benedetto, az Il Tempo újságírója.

Egyik nagy szerelme a labdarúgás volt. Az AC Milan és a Monza csapatok sikeréért is sokat tett. Cserébe viszont minden játékosnak meg kellett borotválkoznia, mert a szakállt nem tűrte és a tetoválásokat sem engedélyezte.

Legnagyobb szerelme azonban mégis a női nem volt. Kétszer nősült. Legutóbbi élettársa 53 évvel volt fiatalabb nála és egészen haláláig mellette volt.