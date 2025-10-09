EU-tagság választások nélkül? Kárpátaljáról jelentik a demokratikus deficitet + videó
2025. október 09., csütörtök 08:37
Miközben Ukrajna az európai uniós csatlakozásra törekszik, az országban továbbra sem tartanak választásokat, sőt, tavaly az elnökválasztás is elmaradt. Dunda György, a Hír TV tudósítója Kárpátaljáról számol be arról a visszás helyzetről, hogy egy olyan ország vár EU-tagságot, amely a demokrácia legalapvetőbb feltételének sem tesz eleget.
