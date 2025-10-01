Óriási biztonsági készültség mellett találkoznak Koppenhágában az Európai Unió állam- és kormányfői + videó

Megosztás itt:

Európa biztonsága, valamint Ukrajna uniós csatlakozása és további támogatása mellett milyen kérdésekről egyeztethetnek még a tagállami vezetők? A válaszról pedig Bugnyár Zoltán tudósító számolt be a HírTV-nek.

Szijjártó Péter szerint a magyar emberekkel akarják megfizettetni a háború árát

Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő hét évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az informális koppenhágai EU-csúccsal kapcsolatban kiemelte, hogy mára jelentősen leromlott a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete az elhibázott brüsszeli döntések nyomán.