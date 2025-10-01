Keresés

Külföld

Óriási biztonsági készültség mellett találkoznak Koppenhágában az Európai Unió állam- és kormányfői + videó

2025. október 01., szerda 12:02 | HírTV
Koppenhága EU-csúcs

Az informális EU-csúcson az orosz–ukrán háború és Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett a közös európai védelem kérdése is szerepel a napirenden. A helyszínen van a Christiansborg palota előtt Udvari Anna külpolitikai szerkesztőnk.

  Óriási biztonsági készültség mellett találkoznak Koppenhágában az Európai Unió állam- és kormányfői + videó

Európa biztonsága, valamint Ukrajna uniós csatlakozása és további támogatása mellett milyen kérdésekről egyeztethetnek még a tagállami vezetők? A válaszról pedig Bugnyár Zoltán tudósító számolt be a HírTV-nek. 

Szijjártó Péter szerint a magyar emberekkel akarják megfizettetni a háború árát

Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő hét évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az informális koppenhágai EU-csúccsal kapcsolatban kiemelte, hogy mára jelentősen leromlott a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete az elhibázott brüsszeli döntések nyomán.

 

 

A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

 Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról.
