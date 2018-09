EU-csúcs: a Frontex és a Brexit a legfontosabb témák

Bár a tagállamok egy része a szuverenitás és a Frontex méretének növelése miatt nem támogatja teljes mértékben az Európai Bizottság által benyújtott külső határvédelmi javaslatot, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetője szerint a közös célban mindenki egyetértett. A salzburgi informális uniós csúcson a migráció és a határvédelem is terítékre került.

A határvédelem volt az egyik sarkalatos pontja a salzburgi uniós csúcsnak. „Beszéltünk a migrációról. először sikerült megváltoztatni a trendet Júniusban, azáltal, hogy a külső határok védelmére és egy tranzitországokkal való együttműködésre fókuszáltunk az illegális migráció és az embercsempészet elleni harc során” – mondta Sebastian Kurz oszták kancellár.

Az Európai Tanács elnöke szerint bár az alapértékekben hellyel-közzel megállapodás született többen is szóvá tették a tagállamok közül, hogy féltik szuverenitásukat az uniós határ és parti őrség a Frontex létszámnövelése és kiterjesztett hatáskörei miatt.

„Az azonnali lépések prioritásában megállapodtunk a belső biztonság terén. Ezért is határoztuk el közösen, hogy folytatjuk a Bizottság tervének megvalósítását, vagyis a megerősített európai határ és parti őrség prioritását. Ugyanakkor, ahogy a kancellár is kiemelte az is világos, hogy vannak kérdések a szuverenitás és a Frontex méretének a tekintetében, amikről tovább kell tárgyalnunk” – jelentette ki az Európa Tanács elnöke, Donald Tusk.

Az Európai Bizottság elnöke és a Frontex megerősítésének kiagyalója Jean-Claude Juncker úgy véli: az a tény, hogy az alapvető kérdésekben konszenzus van - vagyis az illegális migráció megállításában- sikerre ítéli a Bizottság tervét.

„Nagyon optimista vagyok most, nem voltam ennyire soha a külső határvédelem tekintetében. Fejlődést értünk el: nem mindenki ért egyet a bizottság javaslatának minden részletével, de van egy alap konszenzus, köszönhető az Osztrák elnökségnek. A parti és határvédelem terén még további fejlődés is várható és a végső megállapodás is összejöhet még az osztrák elnökség idején” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

Orbán Viktor a tagállami egyeztetések előtt ismertette a magyar álláspontot. „Szép dolog a Frontex, de a Frontex életében még soha egyetlen méter határt sem védett meg, mi meg több száz kilométert. Semmi szükségünk arra, hogy ők védjék helyettünk a magyar határt, nem beszélve a szuverenitás elvi kérdéseiről” – húzta alá a kormányfő.

Az uniós csúcs idején migrációs és menekült hálózatok tagjai tiltakoztak Salzburgban a szigorúbb határőrizet és megerősített határ és tengervédelem ellen.

Tusk: nem fog menni May terve

Nem fog működni Theresa May brit kormányfő Brexit-terve az Európai Tanács elnöke szerint. Donald Tusk erről a salzburgi informális EU-csúcs második napján beszélt. Angela Merkel német kancellár óvatosabban fogalmazott, szerinte még sok a tisztázatlan kérdés Nagy-Britannia unióból való távozásának körülményeivel kapcsolatban.

Lényeges haladást kell elérni Októberig annak érdekében, hogy Novemberre létrejöhessen egy Brexit megállapodás a német kancellár szerint. Angela Merkel úgy véli, hogy a Theresa May által benyújtott Chequers dokumentum alapnak jó, de sok benne a tisztázatlan kérdés.

„Szükség van egy közös álláspontra minden kérdésben, legalábbis azokban, amik a kilépési dokumentumokban szerepelni fognak. Az egyik alap dilemma, hogyha nem tartozhatsz a közös piachoz, ha nem vagy része annak. De ugyanakkor dolgozhatunk sok mindenen, ami működőképes és jó megoldás, ugyanakkor nagyon sok munka áll még előttünk” – jelentette ki Angela Merkel.

Nem tartja viszont egyértelműen jó alapanyagnak a Chequerst az Európai tanács elnöke. Donald Tusk szerint sok mindentől függ az, hogy elkerülhető legyen az úgynevezett hard-brexit.

„Újra megerősítettük, hogy nem lesz kilépési megállapodás egy határozott, működőképes és jogszerű ír támogatás nélkül. Továbbra is teljes mellszélességgel támogatjuk Michel Barnier erőfeszítéseit, hogy ilyen megoldást találjon. Megállapodtunk abban is, hogy közös politikai nyilatkozatot teszünk, ami a lehető legvilágosabban lefekteti a jövőbeli kapcsolatokat. Mindenki egyetértett abban, hogy miközben vannak pozitiv elemei az úgynevezett Checkers tervnek, a gazdasági kapcsolatok javasolt keretrendszere működésképtelen. És nem csak azért, mert az aláaknázza a közös piacot” – nyilatkozta Tusk.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az Unió minden lehetséges forgatókönyvre felkészült. „Miután szükségünk van egy pozitív megoldásra azt szeretném, ha októberre meg is lennénk ezzel, mert az idő rohan és a nem megállapodás nekem nem jó, de ha mégis így lesz akkor mi felkészültünk, mert a bizottság részletesen elkészítette minden lehetőségre vonatkozóan a meg nem állapodás következményeit úgyhogy ne aggódjanak” – nyugtatott Jean-Claude Juncker.

Theresa May nehéz helyzetben van. Az általa az egyetlen tervnek nevezett Chequers dokumentumot ugyanis a hazája után, már az uniós csúcson is bírálták.

„Igen megfogalmazódtak kétségek, én szeretném hallani, hogy mik azok, nagyon sok nehéz munka vár ránk, de úgy vélem, hogy van akarat arra, hogy megállapodást kössünk, de ne kételkedjen senki, ahogy mindig is mondtam: mi felkészülünk a meg nem állapodásra is, tehát amikor eljutunk arra a pontra, ahol már lehetetlen megállapodni akkor a brit nép biztos lehet abban, hogy minden szükséges lépést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikeresen elhagyjuk az Európai Uniót, bármilyen körülmények között is tesszük azt” – mondta a brit kormányfő.

A salzburgi csúcson egyébként kiderült október közepén jön el az igazság pillanata az Egyesült Királyság kiválásáról szóló tárgyalásokban, akkor lesz majd ugyanis döntés arról, hogy szükséges-e egy rendkívüli Brexit-ügyi csúcsértekezlet összehívása november közepén