Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

EU-Afrika csúcs: Magyarország a szülőföldön való boldogulást támogatja + videó

2025. november 25., kedd 12:40 | Hír TV
Afrika Luanda Sulyok Tamás Biztonságpolitika EU-Afrika csúcs

Európának elemi érdeke Afrika stabilitása és fenntartható fejlődése – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a Luandában megrendezett 7. EU-Afrika csúcstalálkozón. Az államfő beszédében a biztonsági helyzet javítását és a konfliktusok rendezését sürgette.

  • EU-Afrika csúcs: Magyarország a szülőföldön való boldogulást támogatja + videó

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Luandában zajló 7. EU-Afrika csúcstalálkozón hangsúlyozta, hogy Európa számára elemi érdek Afrika stabilitása és fenntartható fejlődése, amelynek alapfeltétele a fegyveres konfliktusok rendezése. Az államfő kiemelte a magyar álláspontot, miszerint a nemzetközi támogatásokkal azt kell elérni, hogy az emberek a szülőföldjükön boldogulhassanak, ezzel megelőzve az elvándorlást. A biztonsági helyzet javítása mindkét kontinens közös stratégiai célja.

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó

Így lesz még finomabb a rakott krumpli, ezt használd tejföl helyet

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, a teljes gazdasági tervezet nyilvánosságra került

Az Aldiban csak 999, máshol több ezer forint - nélküle nincs karácsony!

Brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó

A legfinomabb mézeskalácsok és mézeskalácsos sütemények receptjei

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán

További híreink

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán

Fehér Ház: A genfi amerikai-ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának
2
Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre
3
Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó
4
Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést
5
Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó
6
Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak
7
Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó
8
Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"
9
Lázár János: A Trump-elnökség korszaka a korábban leosztott lapok újraosztását jelenti számunkra + videó
10
Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!