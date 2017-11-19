2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Ételt osztottak, 15 halott

Hír TV

2017. november 19., vasárnap 21:20

Legkevesebb 15-en meghaltak, 5-en pedig megsérültek Nyugat-Marokkóban, amikor élelmiszerosztás közben lökdösődés tört ki.

Helyi sajtójelentések szerint egy adakozó szervezte a segélyosztást a heti vásár idején egy kis bódéban, amelyet rövid idő alatt megrohant a több száz fős tömeg, főként nők. 

Az élelmiszersegélyek osztása gyakori az észak-afrikai országban, különösen az eldugott vidékeken. Marokkóban a szárazság miatt egy ideje csökken a mezőgazdasági termelés, az alapvető élelmiszerek ára pedig megnőtt.

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Marokkóételosztás

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