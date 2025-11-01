Keresés

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

2025. november 01., szombat 20:48 | Origo
Észtország energiafüggőség díjtétel energiafüggetlenség Elering

Az észt átviteli rendszerirányító, az Elering bejelentette, hogy 2026 januárjától új díjtételt vezet be az energiaszámlákon. Észtország lakói számára már kézzelfogható valóság az Oroszországtól való energiafüggetlenség ára.

  • Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Észtország átviteli rendszerirányítója, az Elering vezérigazgatója, Kalle Kilk szerint az új díjtétel „az energiafüggetlenség áraként is felfogható, miután leváltak az orosz irányítású energiarendszerről”. A frekvencia-kiegyenlítési díj megawattóránként 3,73 eurót tesz ki, és egyaránt érinti a fogyasztókat és a termelőket.

Az átlagos háztartások számára ez havonta körülbelül 1,20 eurós többletköltséget jelent az áfával együtt, 250 kilowattórás fogyasztást feltételezve.

Ez az összeg külön tételként fog megjelenni a villanyszámlákon, először 2026 februárjában jelenik meg a számlákon, a januári fogyasztás után.

Az Elering tájékoztatása szerint a díj célja a frekvenciastabilitás fenntartásához szükséges tartalékok finanszírozása. Idén még maga az Elering fedezte ezeket a költségeket a szűk keresztmetszeti bevételekből, jövőre azonban már a fogyasztók és termelők közösen viselik a terheket, maximum 60 millió euró értékben. Az esetleges többletköltségeket továbbra is az Elering állja.

Az új díj költségalapú, ami azt jelenti, hogy az Elering a jövőben hat hónapos előzetes értesítéssel módosíthatja azt, a tartalékok beszerzési költségeinek változásától függően.

Fotó: Shutterstock

