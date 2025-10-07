Keresés

Külföld

Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt

2025. október 07., kedd 16:40 | Origo
Háború Ukrajnában Roszenergoatom Novovoronyezsi Atomerőmű Nukleáris katasztrófa

Az ukrán fegyveres erők egyik harci drónja megpróbálta megtámadni a Novovoronyezsi Atomerőmű hűtőtornyát – közölte a Roszenergoatom vállalat.

  • Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A jelentés szerint a drónt „műszaki eszközökkel” sikerült semlegesíteni, mielőtt az nekiütközött volna a 6-os reaktorblokk párologtató hűtőtornyának, majd felrobbant. Személyi sérülés és komolyabb károk nem történtek, mindössze egy sötét nyom maradt a torony felületén.

A Roszenergoatom közleménye szerint az erőmű biztonságos működése nem került veszélybe, a sugárzási szint a telephelyen és a környéken változatlan, természetes mértékű. A helyszínen a hatóságok megkezdték a vizsgálatot.

A moszkvai védelmi minisztérium közölte: ugyanazon az éjszakán az orosz légvédelem 18 ukrán drónt semmisített meg a Voronyezsi terület felett.

Fotó: Shutterstock

 

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

