Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Jelenleg a TV-ben:

Tisza: A digitális blöff

Következik:

Célpont extra 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében

2025. augusztus 23., szombat 17:00 | MTI

Sokkoló fordulat az Északi Áramlat-ügyben: Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsát hívja össze, hogy lerántsa a leplet az ukrán gyanúsított, Szerhij Kuznyecov körüli botrányról! Moszkva a német nyomozás átláthatatlanságát bírálja, miközben Kijev tagad. Kattints, és fedezd fel, ki állhat a világ energiaellátását megrázó szabotázs mögött!

  • Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében

Az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantása a globális energiaválság egyik legellentmondásosabb fejezete, és most új fordulat rázta meg a világot: Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását kezdeményezte, hogy választ kapjon a történtekre. Dmitrij Poljanszkij, Moszkva ENSZ-nagykövetének helyettese a közösségi médiában élesen bírálta a német hatóságok „átláthatatlan és lassú” nyomozását, és bejelentette, hogy augusztus 26-án, Panama vezetésével az ENSZ-testület asztalára kerül az ügy.

A középpontban Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgár áll, akit Olaszországban fogtak el, miközben családjával nyaralt. A bolognai bíróság jóváhagyta letartóztatását, de kiadatásáról csak szeptember 3-án döntenek. Kuznyecov tagadja, hogy köze lett volna a Balti-tenger mélyén, Bornholm-sziget közelében végrehajtott szabotáZshoz, és azt állítja, Ukrajnában volt a támadás idején. A német nyomozók szerint azonban Kuznyecov egy hatfős csapat tagjaként, egy bérelt vitorlás jachton közelítette meg a vezetékeket, hogy robbanószerkezeteket helyezzen el. A jachtot hamis okmányokkal, közvetítőkön keresztül bérelték, és a műveletet állítólag magas rangú ukrán katonai vezetők irányították.

Az Északi Áramlat 1 és 2 felrobbantása nemcsak Oroszország és Németország közötti energiaellátást szakította meg, hanem Európa gazdasági stabilitását is megrengette. A támadás Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét érintette, ám Stockholm és Koppenhága már lezárta saját vizsgálatát, így Berlin maradt az egyedüli nyomozó. A német ellenzék és nemzetközi megfigyelők egyaránt átláthatóbb eljárást követelnek, miközben Oroszország szerint a Nyugat szándékosan homályban tartja az igazságot.

A botrány geopolitikai vihart kavar: egyesek Ukrajnát vádolják, mások, például Seymour Hersh újságíró, az Egyesült Államokat gyanúsítják, ám bizonyítékok híján a rejtély tovább mélyül. Oroszország most az ENSZ-t használja platformként, hogy nyomást gyakoroljon a Nyugatra, miközben Kijev „orosz propagandának” nevezi a vádakat. Az ügy kimenetele nemcsak az energiaellátás, hanem a NATO és Oroszország közötti feszültségek jövőjét is befolyásolhatja.

Oszd meg te is ezt a cikket, és merülj el a világ egyik legnagyobb geopolitikai rejtélyében!

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

További híreink

Ezek a retró tárgyak garantáltan visszarepítik a gyerekkorába – mindegyiket felismeri?

Letartóztathatják a világhírű írónőt

Felfoghatatlan hírt kaptunk: összeesett és meghalt a szupermarketben az ismert sportoló felesége

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

Ezen lehidalsz: Victoria Beckham reggelijétől maradt olyan vékony és fiatalos

Visszanyal a fagyi, így veszítette el energiabiztonságát Németország

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Fantasztikus magyar-siker: Kiss Péter Pál ismét aranyérmes a kajak-kenu vb-n – videó

Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony

További híreink

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen
2
Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben
3
Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó
4
CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról
5
Ruszin-Szendi Romulusz a testőrök segítségével menekült a válaszadás elől + videó
6
A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó
7
Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban
8
Az energiajogász: Hét tény, amit nem akarnak, hogy tudj + videó
9
Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót
10
Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!