Észak-Korea szorosabb kapcsolatot akar az ENSZ-szel

IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK SOLYMÁRON, AHOL A KORMÁNYPÁRTI DALOS ATTILA ÉS A FÜGGETLEN KÁRPÁTI ZSUZSANNA INDUL. KÁRPÁTI ZSUZSANNA MÖGÉ BEÁLLT AZ MSZP, A DK, AZ LMP, AZ EGYÜTT, A PÁRBESZÉD, A MOMENTUM ÉS A LIBERÁLISOK IS, A JOBBIK PEDIG NEM INDÍT JELÖLTET. EGYÜTT: KARÁCSONYIG MEGÁLLAPODNA AZ EGYÜTT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KOORDINÁCIÓRÓL. VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ÉS A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM. MOLNÁR CSABA: A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM NEM PÁRT, HANEM CIVIL SZERVEZET, DE A DK BIZTOSÍTJA NEKIK A PARLAMENTI KÉPVISELET LEHETÕSÉGÉT. MOLNÁR GYULA: AZ MSZP PROGRAMJÁNAK FÕ ÜZENETE, HOGY MIKÉNT LESZ NEGYEDIK MAGYAR KÖZTÁRSASÁG. KARÁCSONY GERGELY: EGY, AZ EMBEREKRÕL SZÓLÓ PROGRAMMAL, AMELYRÕL AZ MSZP BESZÉL, ÉS AMELYET A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT IS KÉPVISEL HÓNAPOK ÓTA, IGENIS LE LEHET VÁLTANI AZ ORBÁN-KORMÁNYT. KÖZEL 9 MILLIÓ FORINT ÉRKEZETT EGY NAP ALATT TÖBB MINT 1100 EMBERTÕL A JOBBIKHOZ. VONA GÁBOR A NEMZETKÖZI SAJTÓ ELÕTT MEGISMÉTELTE, HOGY A PÁRTJA VÁLASZTÁSI INDULÁSÁT VESZÉLYEZTETI AZ ÁSZ 663 MILLIÓ FORINTOS PÉNZBÜNTETÉSE. FINANCIAL TIMES: A JOBBIK ESETLEGES VÁLASZTÁSI BOJKOTTJA KÉRDÉSEKET VETNE FEL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK LEGITIMITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN. ÖSSZESEN 165 MRD FT-RA TETTEK SZERT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNY-ÜZLETBEN RÉSZT VEVÕ FIDESZ-KÖZELI OFFSHORE CÉGEK - ÍRJA A MAGYAR NEMZET. AZ LMP FELOLDANÁ A SOROS-HÁLÓZATOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK TITKOSÍTÁSÁT. VÖLNER PÁL, FIDESZ: AZ ORSZÁG SZUVERENITÁSÁT AKARJA MEGKÉRDÕJELEZNI A KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSOKKAL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. FM: AZ UNIÓ ÉS A MAGYAR KORMÁNY 50-50 SZÁZALÉKOS FINANSZÍROZÁSÁBAN ÉVI 4,7 MILLIÓ EURÓ TÁMOGATÁSHOZ JUT A MAGYAR MÉHÉSZETI ÁGAZAT. A ZÁVECZ RESEARCH KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSA SZERINT, A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 52%, JOBBIK 19%, MSZP 11%, LMP 9%, DK 5% - MAGYAR NEMZET. BORBÉLY ALEXANDRA KAPTA A LEGJOBB NÕI FÕSZEREPLÕNEK JÁRÓ EURÓPAI FILMDÍJAT A TESTRÕL ÉS LÉLEKRÕL CÍMÛ FILMBEN NYÚJTOTT ALAKÍTÁSÁÉRT. ARAB LIGA: "ERÕSZAKBA ÉS KÁOSZBA" TASZÍTHATJA A KÖZEL-KELETET DONALD TRUMP DÖNTÉSE JERUZSÁLEM AMERIKAI ELISMERÉSÉRÕL. A PALESZTIN ELNÖK NEM TALÁLKOZIK MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖKKEL, AKI HAMAROSAN A KÖZEL-KELETI TÉRSÉGBE LÁTOGAT. A JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSE MEGVÁLTOZTATÁSÁRA AKARJA RÁBÍRNI TRUMPOT A FRANCIA ÉS A TÖRÖK ELNÖK. GYÚJTÓPALACKKAL DOBÁLTAK MEG EGY ZSINAGÓGÁT ÁLARCOSOK A SVÉDORSZÁGI GÖTEBORGBAN SZOMBATON KÉSÕ ESTE, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. TÍZEZREK VONULTAK AZ UTCÁRA TEL-AVIV BELVÁROSÁBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ FELSZÁMOLÁSÁT ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK TÁVOZÁSÁT KÖVETELVE. AZ ÉSZAK-KOREAI KORMÁNYZAT KÉSZEN ÁLL A SZOROSABB KAPCSOLATTARTÁSRA AZ ENSZ-SZEL. SZÜKSÉGÁLLAPOTOT RENDELT EL KALIFORNIÁBAN AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT AZ AMERIKAI ELNÖK. LAVINA OKOZTA NYOLC HEGYMÁSZÓ HALÁLÁT AZ IRÁNI ALPOKBAN, EGY KILENCEDIK PEDIG ELTÛNT. EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ ÓVA INTETTE A REGIONÁLIS HATALMAKAT, AZAZ IRÁNT ÉS SZAÚD-ARÁBIÁT, HOGY BELESZÓLJANAK A LIBANONI BELÜGYEKBE. BEJELENTETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTA SZERVEZET ELLENI, HÁROM ÉVE KEZDÕDÖTT HÁBORÚ VÉGÉT HAIDER AL-ABÁDI IRAKI KORMÁNYFÕ. SPANYOLORSZÁG NÖVELI AZ AFGANISZTÁNBAN ÉS MALIBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁINAK SZÁMÁT. FELAVATTÁK A MAGYARORSZÁG SEGÍTSÉGÉVEL HELYREÁLLÍTOTT TEMPLOMOT A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA KÖZÉP-OLASZORSZÁGBAN. ÉHSÉGSZTRÁJKOT KEZDETT SZOMBATRA VIRRADÓRA A FOGDÁBAN MIHEIL SZAAKASVILI, AKI AZ ELMÚLT ÉVEKBEN UKRAJNÁBAN POLITIZÁLT, ÉS AZ ELLENZÉK VEZÉRALAKJÁVÁ VÁLT. TÖBB SZÁZ EURÓPÁBA TARTÓ MENEDÉKKÉRÕT TELEPÍTETTEK HAZA SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA LÍBIÁBÓL - JELENTETTE A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET. ANDREJ BABIS: AZ EU NE GYAKOROLJON NYOMÁST CSEHORSZÁGRA A BEVÁNDORLÁS KÉRDÉSÉBEN, MERT AZ A SZÉLSÕSÉGESEK MALMÁRA HAJTJA A VIZET. LETÉRT A GYÕRSÁGOT PANNONHALMÁVAL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL, MAJD FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ. ÉLETÉNEK 104. ÉVÉBEN ELHUNYT KISGYÖRGY LAJOSNÉ EGYKORI SPORTLÖVÕ ÉS EDZÕ, 123-SZOROS ORSZÁGOS BAJNOK. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A 61 ÉVES FÉRFI, AKIT AUTÓJA MELLETT GÁZOLT EL EGY TEHERAUTÓ JÁSZBERÉNY KÜLTERÜLETÉN, PÉNTEKEN. EGY EMBER HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY PORVAI HÁZTÛZNÉL. KÉT KISGYERMEK HALT MEG PÉNTEK ESTE EGY HÁZTÛZBEN A BÁCS-KISKUN MEGYEI FÜLÖPSZÁLLÁSON.