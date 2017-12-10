2017. december 10.,
vasárnap, Judit napja

Észak-Korea szorosabb kapcsolatot akar az ENSZ-szel

Hír TV

2017. december 10., vasárnap 07:00, frissítve: vasárnap 07:01

Véget ért az ENSZ főtitkárhelyettesének ötnapos látogatása Észak-Koreában szombaton -írja a Reuters. Hét éve nem járt ilyen magas rangú ENSZ-tisztviselő az elszigetelődött diktatúrában. Jeffrey Feltman egyelőre nem nyilatkozott az útról, így azt sem tudni, hogy találkozott-e Kim Dzsong Unnal. Távozása után az állami KCNA hírügynökségen keresztül közölte Phenjan, hogy az észak-koreai kormányzat készen áll a szorosabb kapcsolattartásra az ENSZ-szel.

Elképzelésük szerint ez különböző szintű látogatások módján valósulhatna meg.

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