Észak-Korea leállítja az atomprogramot

NYOMKÖVETÕVEL ELLÁTOTT LAKHELYELHAGYÁSI TILALMAT RENDELTEK EL A FENYÕ-GYILKOSSÁGGAL MEGGYANÚSÍTOTT GYÁRFÁS TAMÁSSAL SZEMBEN. BÛNPÁRTOLÁSSAL GYANÚSÍTJÁK IHÁSZ SÁNDOR VOLT FÕÜGYÉSZT A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN. A VOLT FÕÜGYÉSZ OTTHONÁBAN HÁZKUTATÁST TARTOTTAK, A GYANÚSÍTOTT SZABADLÁBON VÉDEKEZHET. EDDIG 70 EZER EMBER JELZETT VISSZA A MAI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSRE, A MI VAGYUNK A TÖBBSÉG 2.0 ELNEVEZÉSÛ DEMOSTRÁCIÓÁRA. MEGSZÛNHET AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL, MINISZTÉRIUMI IRÁNYÍTÁS ALÁ KERÜLHET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS - 444.HU. ERÕS FELHATALMAZÁST KAPOTT A KORMÁNY A KÉTHARMADOS GYÕZELEMMEL - MONDTA ORBÁN VIKTOR A KOSSUTH RÁDIÓBAN. ORBÁN: IGYEKSZÜNK AZOKAT IS KÉPVISELNI, AKIK NEM RÁNK SZAVAZTAK, MERT ÕK IS A NEMZET RÉSZEI. ORBÁN ELÁRULTA, HOGY VARGA MIHÁLY GAZDASÁGI KABINETVEZETÕ MARAD AZ ÚJ KORMÁNYBAN IS. A KORMÁNYFÕ MEGVÉDTE A FIGYELÕ HÍRHEDT SOROS-LISTÁJÁT. ORBÁN VIKTOR: AKI PÉNZT KAP KÜLFÖLDRÕL, NE LEGYEN REST AZT BEVALLANI SEM. LÁZÁR JÁNOS EGY RÁDIÓINTERJÚBAN KIJELENTETTE, HOGY NEM KÍVÁN SZEREPET VÁLLALNI AZ ÚJ KORMÁNYBAN. TRÜKKÖZÉSSEL KERÜLT SCHMIDT MÁRIA CÉGÉHEZ MÉG EGY VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETEN FEKVÕ ANDRÁSSY ÚTI INGATLAN - G7. 2,3 MRD FT-BA KERÜL A NEMZETI KORCSOLYÁZÓ KÖZPONT BONTÁSA, ILLETVE AZ ÚJ KOMPLEXUM MEGTERVEZÉSE. DÖNTÖTT A KÚRIA, KI KELL ADNIA AZ NVI-NEK A VÁLASZTÁSI HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATOKAT. NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK A KIEGYENSÚLYOZOTT MÉDIÁÉRT. TÓTH BERTALAN EDDIGI FRAKCIÓVEZETÕ LEHET AZ MSZP ÚJ ELNÖKE, KUNHALMI ÁGNES IS ESÉLYES A POSZTRA - NÉPSZAVA. ÖNÁLLÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUMOT KÉR A KORMÁNYALAKÍTÁSRA KÉSZÜLÕ ORBÁNTÓL A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE. BEPERELTE OROSZORSZÁGOT, TRUMP KAMPÁNYCSAPATÁT ÉS A WIKILEAKS PORTÁLT AZ AMERIKAI DEMOKRATA PÁRT. TRUMP MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕT. KIM DZSONG UN: PHENJAN FELFÜGGESZTI RAKÉTATESZTJEIT, ÉS BEZÁRJA NUKLEÁRIS KÍSÉRLETI TELEPÉT. DONALD TRUMP "REMEK HÍRKÉNT" ÜDVÖZÖLTE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ BEJELENTÉSÉT A NUKLEÁRIS KÍSÉRLETEK FELFÜGGESZTÉSÉRÕL. VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT TALÁLTAK A FELVIDÉKI PÁRKÁNY LAKÓTELEPÉNEK EGYIK UTCÁJÁBAN, A LAKÓKAT EVAKUÁLTÁK. HATÁSTALANÍTOTTÁK A BERLINI FÕPÁLYAUDVARNÁL TALÁLT VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT. VISSZAADTA BECSÜLETRENDJÉT FRANCIAORSZÁGNAK BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ELNÖK. BARCELONAI POLGÁRMESTER-JELÖLT LEHET MANUEL VALLS VOLT FRANCIA MINISZTERELNÖKBÕL. NAGY TÖBBSÉGGEL JÓVÁHAGYTA AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ INDÍTVÁNYT A TÖRÖK PARLAMENT. MEGVÁLTOZOTT AZ AFRIKÁBAN FEKVÕ SZVÁZIFÖLD ORSZÁGÁNAK NEVE, AZ URALKODÓ SZVÁZI KIRÁLYSÁGRA VÁLTOZTATTA. HUMAN RIGHTS WATCH: SZÍRIAI MENEKÜLTEK EZREIT LAKOLTATTÁK KI LIBANONBAN AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVBEN. BRIT JEGYBANKI KORMÁNYZÓ: A BREXIT MIATT BERUHÁZÁSOK MARADNAK EL. NÉGY PALESZTINT AGYONLÕTTEK, KÖZEL SZÁZAT PEDIG MEGSEBESÍTETTEK IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL ZAJLÓ TÜNTETÉSEKBEN. TÚLSZALADT A KIFUTÓPÁLYÁN EGY UTASSZÁLLÍTÓ NEPÁLBAN, SENKI NEM SÉRÜLT MEG. 28 ÉVESEN MEGHALT AVICII VILÁGHÍRÛ SVÉD DJ, AKIRE HOLTAN TALÁLTAK RÁ OMÁN FÕVÁROSÁBAN, MASZKATBAN. AZ IDÉNY VÉGÉN, 21 ÉV UTÁN TÁVOZIK AZ LONDONI ARSENAL LABDARÚGÓCSAPATÁTÓL ARSENE WENGER VEZETÕEDZÕ. A KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓ MIATT ÚTLEZÁRÁSOK LESZNEK MA A KOSSUTH TÉREN, A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚTON, A KÁROLY KÖRÚTON ÉS A SZABAD SAJTÓ ÚTON IS. PORIG ÉGETT EGY HÁZ KARIKÓ EGYIK UTCÁJÁBAN, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. EBOLA MIATT ELKÜLÖNÍTÕBE KERÜLT EGY LABORATÓRIUMI TUDÓS BUDAPESTEN. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL, ÉS SZAKADÉKBA ZUHANT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ EGER ÉS NOSZVAJ KÖZÖTTI ÚTON. 8-RÓL 3 ÉV 6 HÓNAPRA ENYHÍTETTÉK EGY SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSSEL ÉS PORNOGRÁFIÁVAL VÁDOLT TANÁR BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT.