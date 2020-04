Észak-Korea évtizedek óta gyárt biológiai fegyevereket

Észak-Korea tavaly is folytatta nukleáris tevékenységét és biológiai fegyverekkel is rendelkezik - közölte az amerikai külügyminisztérium. A tárca szerint Phenjan nem tartja magát a 2005-ben született közös nyilatkozathoz, miszerint felhagy minden nukleáris fegyver fejlesztésével és atomprogramjával is. Információk alapján a kommunista rezsim az 1960-as évek óta rendelkezik biológiaifegyver-programmal. Ezzel azonban Észak-Korea a biológiai fegyverekről kötött nemzetközi egyezményt is megsérti. Az Egyesült Államok szerint így akarja ellensúlyozni a dél-koreai és amerikai katonai fölényt.