Erőszakba fulladt a szakszervezetek demonstrációja Olaszországban + videó

"Erőszakba fordult az olasz szakszervezetek által meghírdetett demonstráció Torinóban. A tiltakozók Matteo Salvini infrastruktúráért felelős minisztert ábrázoló bábúval vonultak fel, melyet később felgyújtottak. Giorgia Meloni miniszterelnök, Guido Crosetto védelmi miniszter arcképét is lángok borították. Azt kiabálták, tűzre velük, pusztuljanak. A kormánytagjainak lemondását követelték. A tüntetők több ponton is megpróbálták áttörni a rendőrségi sorfalat, zászlórudakkal ütötték és megrugdosták a rendfenntartókat. Az egyenruhások gumibottal tartották vissza az dühöngő tüntetőket. A sajtó arról is beszámol, hogy péntek délelőtt palesztin párti tüntetők bénították meg a vasúti forgalmat a torinói pályaudvaron. Két vágányt is elfoglaltak a diákegyletek tagjai, akik később a pályaudvar bejáratánál csaptak össze a rendőrséggel. Ezt követően a belváros fele vették az irányt, ahol újra megtámadták a sorfalat álló rendőröket. A zavargók vörös festékkel öntötték le, tojással, kövekkel és könnygázzal dobálták meg hatósági embereket. Maurizio Landini a legnagyobb olasz szakszervezet elnöke úgy nyilatkozott felforgatják az országot. A kormány tagjai szerint felelőtlen dolog, hogy a szakszervezetek vezetői társadalmi engedetlenségre és lázadásra bíztatják a tüntetőket. Matteo Salvini kormányfő helyettes hangsúlyozta, mindenkinek jogában áll tüntetni, az utcai erőszak azonban elfogadhatatlan. Azt is elmondta a jobbközép kormány megalakulása óta 949 tüntetés volt Olaszországban, havonta 38. Nem vádolhatják azzal a kabinetet, hogy elhallgattatja az állampolgárokat. Akik átlépik a megengedett határt, azoknak fizetniük kell. A bűnözőknek a börtönökben a helyük, nem a tüntetéseken - mondta Salvini."