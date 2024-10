Erőszakba fulladt a betiltott palesztin párti tüntetés Nápolyban + videó

Megosztás itt:

Olaszország több nagyvárosában, Milánóban, Rómában és Nápolyban is újra utcára vonultak az Izrael ellen demonstrálók. Különösen nagy számban, több ezren gyűltek össze Nápolyban, mert a hétvégén ott rendezik meg a G7 országok védelmi minisztereinek találkozóját. Az esemény miatt rendkívüli készültséget rendeltek el a városban, háromezer rendőrt vezényeltek a helyszínre. Míg a zárt ajtók mögött az ukrán - orosz konfliktusról, a közel - keleti térség feszültségéiről és az UNIFIL békemisszió jövőjéről tárgyaltak, addig a városban tombolt az erőszak. A tüntetők azt kiabálták ki a háborús urakkal Nápolyból, elég a gázai vérontásból majd hatalmas panelekkel nekimentek a rendfenntartó erők munkatársainak. A nápolyi főkapitányság egyébként pontosan az erőszak és az antiszemitizmus terjedésének megakadályozása miatt nem adott engedélyt a gyülekezésre. A sajtó arról számol be, hogy a demonstrálók több alkalommal is megpróbálták áttörni a rendőrség alkotta kordont, hogy a G7 országok minisztereinek közelébe juthassanak. A rendfenntartó erők vízágyúval és könnygázzal oszlatták az erőszakos tüntetőket. A demonstrálók végül az Olasz Testvérek nápolyi székházának épületéhez vonultak és megrongálták. Kórusban rágalmazták Giorgia Meloni miniszterelnököt és a kormány tagjait. A G7 csúcstalálkozó elleni megmozdulások folytatódtak Nápolyban és Salernóban. Az autópályák és a kikötők bejártatát torlaszolták el kamionokkal a demonstrálók.