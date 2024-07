Erős nap lesz a mai a magyaroknak az olimpián

Nagyon úgy tűnik, hogy Milák Kristóf mindenkivel a bolondját járatta az elmúlt egy évben, ahogy arra podcastünkben a magyar sport legendája, Hargitay András is utalt. Hellyel-közzel a tavaly április ob-ig zajlott a tervek szerint a felkészülése, amikor 1:52,58 perces idővel győzött. Aztán nem járt edzésre, kihagyta a fukuokai, majd az idei dohai vb-t is, egy teljes évig, azaz idén áprilisig nem versenyzett. Szövetségi elnök, szövetségi kapitány és az edzője, Virth Balázs is kongatta a vészharangot, hogy nem lesz ez így jó, szakértők aggódtak az állóképessége miatt, mert a gyorsasága istenadta adottság, de kemény munka nélkül neki sincs siker.

Your browser does not support the video tag.