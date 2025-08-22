Trump seriffje nem finomkodik a bűnözőkkel - Egy floridai seriff a legfélelmetesebb figyelmeztetést adta ki a szélsőbaloldali tüntetőknek

Megosztás itt:

Az amerikai Florida állam Brevard megye sheriffjének, Wayne Ivey-nek a szavai a migránsok visszaküldése ellen tiltakozó szélsőbaloldali tüntetőkhöz:

"Ha ellenszegülsz a rendőri intézkedésnek, mész a börtönbe. Ha akadályozod a közúti forgalmat, akkor is mész a börtönbe. Ha megpróbálsz elszökni, fáradtan mész a börtönbe, mert elkapunk. Ha autókat veszel körbe, és próbálod elállni az útjukat, a sofőr teljesen jogosan fog áthajtani rajtad és vonszolja végig a tested az aszfalton. Ha leköpsz minket, először a kórházba fogsz menni, utána börtönbe. Ha megütöd egyikünket, akkor is előbb a korházba mész és csak utána börtönbe. Ráadásul az egyik gyönyörű kutyánk is valószínűleg meg fog harapni.

Ha utcakövet vagy Molotov-koktélt dobsz egy rendőrre, vagy lőfegyvert emelsz rá, értesíteni fogjuk a családodat, hogy hol veheti át a maradványaidat, mert végezni fogunk veled. Akkor neked a végállomás a temető lesz. Velünk nem fogsz szórakozni!"

Forrás: ca.news.yahoo.com

Fotó: Orlando Sentinel / TNS