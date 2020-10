Erős földrengést követően szökőárriadót hirdettek ki Alaszkában

1478 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 47 768-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1173-ra emelkedett, 14 312-en meggyógyultak. Magyarország a WHO elemzése alapján az európai középmezőnyben van a fertőzöttek és az elhunytak számát tekintve - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az ország nagy részén stagnál a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben – közölte Pándics Tamás, a méréseket végző Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője. Itthon húsz projekttel, több területen indultak el a fejlesztések a koronavírus elleni küzdelemben – mondta az innovációs és technológiai minisztérium államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Bódis József közölte: komoly eredmény, hogy Magyarországon fél év alatt használható és hatékony gyógyszerek állnak már a betegek rendelkezésére, a vakcinafejlesztés terén két esetben már az állatkísérleteknél tartanak. Továbbra is hallgatnak a balliberális szivárványkoalíció tagjai a Jobbikos Bíró László korrupciós ügyével kapcsolatban. Hadházy Ákos bemutatta a bizonyítékokat arról, hogy szerinte hogyan lopta el a baloldali jelölt, Bíró László és társa az 50 millió forint állami támogatás nagy részét. A képviselő azért hozta nyilvánosságra a nála lévő dokumentumokat, mert az ellenzéki pártok nem hitték el neki, hogy a szerencsi jelöltnek korrupciógyanús ügye van. Megválasztotta az Országgyűlés Varga Zsolt András volt alkotmánybírót a Kúria elnökének. Januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolnak új vagy használt ingatlant - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte, ez egy 50 millió forintos ingatlan esetében 2 millió forint megtakarítást jelent. A magyar kormány, amiben csak tud, segít a meddőségi problémával küzdő pároknak - hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Tavaly jelentősen emelkedett Magyarországon a hulladék újrahasznosításának mértéke és csökkent az egy főre jutó hulladéktermelés - jelentette ki Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Magyarország élen jár a beruházásokért folytatott éles globális versenyben - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Sanofi gyógyszeripari vállalatcsoport új globális kompetenciaközpontjának megnyitóján. Mintegy 17,5 milliárd forintos beruházást hoz Magyarországra a kínai Chervon Auto, a miskolci fejlesztéshez a kormány 5,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: az autóipari beruházás első ütemben 138 új munkahelyet teremt, a vállalat célja pedig az, hogy évente kétmillió alkatrészt gyártsanak mind a hagyományos, mind az elektromos autóipari vállalatok számára. Az Egyesült Államok a legnagyobb unión kívüli befektető Magyarországon, és Európán kívül a legfontosabb exportpartnere az országnak - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán. Nemcsak a mesterséges infrastruktúra fejlesztésére kell gondot fordítanunk, hanem a természet által létrehozottakra is - mondta Áder János államfő a Három Tenger Kezdeményezés virtuális csúcstalálkozóján, amelyet a térség helyzetéről online folytattak. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az eddigieknél is hiteltelenebbé vált a Magyarország elleni brüsszeli „boszorkányüldözés”, a 7-es cikkelyes eljárástól az uniós költségvetési források kifizetésének jogállamisági kritériumokhoz kötéséig. Újabb rendőri akciók indultak a hatalmas felháborodást kiváltó francia tanárgyilkosság ügyében, amelyben egy iszlamista szélsőséges lefejezte áldozatát - jelentette be a francia belügyminiszter. A francia belügyi szervek rendőri akciót indítottak azon szélsőséges iszlamista szervezetek és internetes oldalak működtetői ellen, akik a belügyminiszter szerint fatvát, azaz halálos ítéletet mondtak ki a történelemtanárra. 15-re emelkedett a francia tanárgyilkosság ügyében őrizetbe vettek száma. A világon már 40,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Éjszakai kijárási tilalmat rendel el a szlovén kormány keddtől az ország egész területére a koronavírus-járvány megfékezése céljából - közölte Ales Hojs belügyminiszter. Nem maradt Ukrajnában egyetlen régió sem, amelyben könnyíthetnének a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozásokon, az igazolt fertőzöttek száma mostanra átlépte a háromszázezret az országban. Romániában a súlyos állapotban lévő koronavírus-fertőzöttek számára elkülönített kórházi helyek 75 százaléka betelt - figyelmeztetett Ludovic Orban miniszterelnök. Olaszországban egy nap alatt 9338-cal emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Éjszakai kijárási tilalom bevezetését kérte Lombardiában az olasz kormánytól a tízmilliós tartomány elnöke. Spanyolországban a koronavírus megjelenése óta eddig több mint 974 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványkövetkeztében csaknem 34 ezer ember vesztette életét. Hollandiában már a harmadik napja regisztráltak 8 ezernél több új fertőzöttet. Zárlatot rendeltek el a bajorországi Berchtesgaden járásban az új típusú koronavírus ellenőrizhetetlen terjedése miatt. Írországban szerda éjféltől hat hétre ismét jelentősen megszigorítják a járványügyi korlátozásokat amiatt, hogy az utóbbi két hétben megugrott az új koronavírus-fertőzéses esetek száma. Így Írország az első az Európai Unióban, amely újra bevezeti a kijárási korlátozásokat. Csaknem teljes zárlattal felérő, két hétig tartó szigorú korlátozások lépnek életbe péntektől Walesben a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. Moszkva számára elfogadhatatlan az olyan rendkívüli intézkedések bevezetése, mint a kijárási tilalom, a városba való beutazás lezárása, vagy csaknem az összes vállalat leállítása – közölte Szergej Szobjanyin polgármester. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatainak tanúsága szerint az Egyesült Államok 48 tagállamában folyamatosan emelkedik a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek és a Covid-19-ben megbetegedettek száma. Száznyolcvannégy ország csatlakozott eddig a koronavírus elleni védőoltásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítását célzó kezdeményezéshez, a COVAX-hoz - közölte a kezdeményezést elindító Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Az Európai Unió Tanácsa egy évvel meghosszabbította az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetekkel összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre és vállalkozásokra vonatkozó szankcióit. Jóváhagyta az Egyesült Arab Emírségek kormánya az Izraellel kötött békemegállapodást. A thaiföldi parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte Prajuth Csan-Ocsa miniszterelnök a folytatódó tömegtüntetések okozta belpolitikai válság rendezése végett. Szökőárriadót hirdettek ki hétfőn este Alaszkában egy 7,5-es erősségű földrengést követően - jelentette be az amerikai geofizikai intézet. Operatív törzs: Megváltoztak a személyforgalmat érintő beutazási szabályok Ausztriába, Magyarországról ugyanakkor korlátozás nélkül lehet beutazni Ausztriába, mert Magyarország pozitív jellegű biztonsági kockázati besorolást kapott. Apadásnak indult a Sajó, a Bódva, a Hernád és az Ipoly, a vízgyűjtő területeken ezen a héten nem kell újabb csapadékra számítani - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Hosszú Katinka csapata, az Iron a London Roar együttese mögött a második helyen végzett a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga második mérkőzésén. Férfi vízilabda ob I: A-Híd VasasPlaket - Kaposvári VK 22:6 A magyar labdarúgó-válogatott kilenc helyet előrelépve a 23. helyen áll a Nemzetek Ligája rangsorában. Az FTC-Telekom Waterpolo mások mellett a spanyol Barcelonetával és a montenegrói Jadran Herceg Novival került egy csoportba a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában. A Siófok KC női kézilabdacsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Bent Dahl vezetőedzővel.