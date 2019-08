Erős földrengés rázta meg Jáva szigetét

A magyarok számára a család, a vallás és a nemzet nem a haladás gátja vagy a múlt eltörlendő hagyatéka, hanem a jövő biztosítéka – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az adócsökkentések politikája bevált: miközben a cégeknek és a magánszemélyeknek egyre kisebb közterhekkel kell számolniuk, az állam bevételei látványosan nőnek - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek - hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal sajtófőnöke. Scherer Zsolt kiemelte, ha a fogyasztó időben jelzi a problémáját, el lehet kerülni a szolgáltatás kikapcsolását. Sokan nem is tudják, mivel jár a közművek ki- és visszakapcsolása, és hogy ennek jelentős többletköltségei vannak. Az ellenzéki pártok felismerték, hogy szűkülnek a lehetőségeik, ezért egyre ádázabb küzdelmet folytatnak az általuk elérhetőnek ítélt pozíciókért - mondta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Farkas Örs elmondta: az ellenzéki oldalon évek óta megy ez a csatározás, a helyzet pedig kezd komikussá válni. A DK szerint a kormány által beígért béremelés csak jól hangzó mézesmadzag, a párt „valódi megoldást követel az egészségügyi dolgozóknak”. Kiderült, hogy Dobrev Klára két akkreditált asszisztensének egyike, Jose Alberto Alves Pereira 2014-2015 környékén mintegy 20 ezer eurót lopott el a parlamenti látogatóktól, és még dokumentumokat is hamisított - olvasható az Origo.hu weboldalon. A DK köszönetet mondott az Origo.hu-nak, amiért kiderítették, hogy korrupt portugál tisztviselőt alkalmaz Dobrev Klára, Brüsszelben. „Erről a tényről nem volt tudomásunk, köszönjük, hogy felhívták a figyelmünket egy súlyos problémára. Intézkedni fogunk!” Az LMP elvárja a kormánytól, hogy állapítsa meg Magyarországon a klímavészhelyzetet - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. A Momentum az ellenzéki összefogás tagjaként egy állampárti besúgót támogat Terézvárosban önkormányzati képviselőjelöltként. Gaár Iván nem sokkal a rendszerváltás előtt önként jelentkezett III/III-as ügynöknek - írja a Magya Nemzet. A közmédia Jónak lenni jó! című adománygyűjtő műsorában összegyűlt adományoknak köszönhetően cukorbeteg gyerekek táborozhatnak országszerte - mondta Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. A mezőgazdasági élet feltételeit, ritmusát a gabonatermesztéshez kapcsolódó munkák adják, mindehhez párosul a vidéki ember szorgalma, amely a hagyományaihoz, szokásaihoz történő ragaszkodását tükrözi - hangsúlyozta Farkas Sándor miniszterhelyettes. A szárazföldi telepítésű közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták felszámolásáról kötött orosz-amerikai szerződés biztonsági garancia volt Európának, amely most megszűnt – mondta Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1-en. A belga parti őrség 80 ezer euró értékben vásárol drónokat, hogy megállítsa a migránsokat az Északi-tengeren. A Le Soir című lap értesülései szerint a drónok az egyre nagyobb számban megjelenő, és Angliába induló illegális migránsokat derítik majd fel. Bizonyossá vált, hogy nincs életben a múlt héten elrabolt 15 éves Alexandra Macesanu, miután a DNS-vizsgálat kimutatta, hogy az ő maradványait találták meg a gyanúsított házában. Véglegesítette a hatalom megosztásáról szóló megállapodást a szudáni katonai vezetés és az ellenzék. Mintegy hatszáz embert - köztük újságírókat - vett őrizetbe az orosz rendőrség egy újabb engedély nélküli tüntetés során Moszkvában - számolt be az OVD-Info független megfigyelőcsoport. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a napokban folytatott telefonbeszélgetésében egy új moszkvai nagykövet szükségességéről is egyeztetett - jelentette a CNN hírtelevízió. Mark Esper új amerikai védelmi miniszter kijelentette: szeretné, ha az Egyesült Államok viszonylag rövid időn belül szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat telepítene az ázsiai-csendes-óceáni térségbe. Megkezdődött a béketárgyalások újabb, nyolcadik fordulója az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók között, Dohában. Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt. Meggyilkoltak két újságírót Mexikóban, így már az év eleje óta kilenc újságíró elleni merénylet történt. Leomlott a partoldal a szörfözők körében népszerű egyik dél-kaliforniai strandon; hárman meghaltak - közölték az encinitasi hatóságok. Hétfőtől változik a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, mert Százhalombatta és Pusztaszabolcs között pályafelújítást végeznek. Zivatarveszély miatt az egész ország területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Forgalomkorlátozásokra és az érintett közösségi közlekedési járatok útvonalának változására kell számítani vasárnap hajnalig a Lánchíd, a Várkert Bazár és a budai Vár környékén futóverseny miatt. Újraindult a vonatforgalom Szakály-Hőgyész és Kurd között. Kaposvár-Siófok vonalon Mernye és Felsőmocsolád között azonban továbbra is pótlóbuszok járnak - közölte a Mávinform. Tömeges ütközés történt az M1-es autópályán Ácsnál. Hosszú Katinka egy aranyat és egy ezüstöt, Szabó Szebasztián pedig egy bronzérmet szerzett az úszók világkupa-sorozatának tokiói állomásán, ahol a magyar vegyes gyorsváltó második lett. Magyar Nagydíj: Hamilton volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen. A magyar válogatott kilenc érmet, közte négy aranyat szerzett a romániai Pitestiben zajló ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon. A Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség három hónapra eltiltotta Lionel Messit, amiért a focista a Copa Américán szidta a szervezetet, valamint a játékvezetést.