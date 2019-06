Erős földrengés rázta meg Japán északnyugati részét

Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. A migráció Európára és Afrikára gyakorolt hatásairól, valamint a keresztényüldözésről volt szó Orbán Viktor miniszterelnök és etióp keresztény vezetők tárgyalásán a budapesti Karmelita kolostorban. A Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti intenzív politikai és gazdasági kapcsolatok kiépítéséről is megállapodott Orbán Viktor miniszterelnök és Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség soros, szerb elnöke budapesti tárgyalásukon. Magyarország biztonsági helyzete stabil - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. Az idén alapítása 75. évfordulóját ünneplő Kereszténydemokrata Néppárt szellemi öröksége, az értékrend, amit alapítói létrehoztak, ma is iránymutató - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A jövő évi adócsomag - a kormány által elfogadott családvédelmi és gazdaságvédelmi akcióterv céljaival összhangban - segít megőrizni az elmúlt években elért eredményeket - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A jövő évi adótörvény folytatná a Fidesz által megkezdett adócsökkentési folyamatokat - közölte Böröcz László, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője. Gyurcsányék az adócsökkentéseket is veszélyeztetik - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a jövő évi adótörvények országgyűlési vitájára reagálva. Átfogó költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Párbeszéd az oktatásról, a családtámogatásokról és az egészségügyről, továbbá beterjeszt egy úgynevezett „Budapest-csomagot” is 160 milliárd forint értékben – közölte Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. A Pénzügyminisztérium 3,6 milliárd forinttal támogatja az idei diákmunka programot - mondta Marczinkó Zoltán munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Ötmilliárd forint keretösszegben óvodák fejlesztésére nyílik pályázati lehetőség a Magyar falu program keretében - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Nem mindegy, hogy a fiataloknak milyen családképet közvetít a média, azon keresztül milyen értékekkel találkoznak, a családi életet milyen formában mutatják meg nekik - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Tegnap tévesen állítottuk azt, hogy Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár betiltaná az iskolákban a kidobós nevű labdajátékot. Novák Katalin azt mondta a Bayer show-ban, hogy „Ez a liberalizmusnak egy tipikusan jó megnyilvánulása, hiszen valamilyen formában mindenbe bele lehetne kötni, de nem gondolom, hogy a kidobós játékot be kellene tiltani.” Az államnak szerepet kell vállalnia az 5G hálózatok infrastruktúrájának kiépítésében - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az 5G Koalíció plenáris ülésén és konferenciáján. A Magyar Nemzeti Bank már eddig is sokat tett Kína és Magyarország kapcsolatainak erősítéséért, és folyamatosan a magyar-kínai pénzügyi és gazdasági együttműködés szorosabbra fűzésén dolgozik - közölte Patai Mihály, a jegybank alelnöke. A kormány elkötelezett a magyar-lengyel barátság iránt, amelynek ápolása nemzeti önazonosságunk része - hangsúlyozta Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke aláírta a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiók egyenlőségéért indított európai polgári kezdeményezését. Ellentétes az Európai Unió, Közép-Európa, illetve Magyarország érdekeivel is, hogy nem született a döntés az albán és észak-macedón csatlakozási tárgyalások megkezdéséről - jelentette ki Szijjártó Péter Luxembourgban. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: a közép-európai országok rendkívül erős és egységes támogató álláspontot képviseltek a bővítés mellett, egyes nyugati tagállamok ellenállása miatt azonban nem sikerült egyetértésre jutni. Közösségi jogot sért a gyakorlatilag kizárólag külföldieket terhelő autópályadíjak németországi bevezetése - mondta ki ítéletében az Európai Bíróság. Amennyiben a gazdasági kilátások nem javulnak, szükség lehet a pénzpolitika további lazítására - közölte Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke. Angela Merkel német kancellár szerint az Oroszország elleni szankciók feloldásához előre kell lépni a kelet-ukrajnai válság rendezésében és vissza kell csatolni a Krím félszigetet. Összesen 128 ember, köztük katonák ellen adott ki országos elfogatóparancsot az izmiri és a konyai főügyészség azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban álltak a 2016-os puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Szíria nem akar háborút Törökországgal - jelentette ki Valíd Moallem szír külügyminiszter. Mintegy 45 harcos életét vesztette a kormányerőket támogató csapatok és a lázadók pártfogását élvező dzsihadisták közötti összecsapásokban Szíria északnyugati részén. Az Egyesült Államok Iránnal szemben tett lépései háború kiprovokálását célozzák - mondta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Donald Trump amerikai elnök elrendelte további ezer amerikai katona Közel-Keletre küldését - jelentette be Patrick Shanahan. A Pentagon vezetője légi, haditengerészeti és szárazföldi fenyegetésekkel indokolta a döntést. Az amerikai hatóságok a jövő héten megkezdik az illegális migránsok millióinak kitoloncolását az Egyesült Államokból - közölte Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében. Megerősített biztonsági intézkedések mellett temették el Mohamed Murszit, Egyiptom megbuktatott államfőjét, aki rosszul lett az ellene szóló egyik per tárgyalásán, majd kórházba szállítása közben meghalt. Emberkereskedők fogságából szabadítottak ki tizenegy, prostitúcióra kényszerített nőt Spanyolországban - az ügyben spanyol és ukrán állampolgárokat is letartóztattak. 6-os erősségű földrengés következtében tizenketten meghaltak és 125 ember megsérült a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban. 6,8-as erősségű földrengés rázta meg Japán északnyugati részét. Legkevesebb 15-en meghaltak és hárman eltűntek, amikor elsüllyedt egy személyszállító komp Indonézia partjainál. Nem volt ittas és nem állt kábítószer hatása alatt a dunai hajóbaleset időpontjában a Viking Sigyn ukrán kapitánya – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Emberölés áldozata lett az a tiszafüredi nő, akit férjével együtt otthonukban holtan találtak június 16-án - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Kirabolt egy üllői bankot egy férfi, aki a pénzzel gyalogosan menekült el a helyszínről - nem sérült meg senki. Kigyulladt egy idősotthon egyik szobája Ózdon, egy idős férfi életét vesztette. Különösen nagy kárt okozó csalás, valamint ügyvédi visszaélés bűntette miatt emeltek vádat 6 ember ellen, akik hitellel terhelt ingatlanok közvetítése során 163 sértettnek több mint 3 milliárd forint kárt okoztak - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Férfi vízilabda világliga szuperdöntő: Kanada - Magyarország 10:9 A párbajtőröző Andrásfi Tibor a hetedik helyen végzett a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon. A női tőrözők mezőnyében Mohamed Aida a nyolcaddöntőben fejezte be szereplését a düsseldorfi Európa-bajnokságon. A bolgár Ludogorec Razgrad együttesével találkozik a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A MOL Fehérvár FC montenegrói, a Debrecen albán, a Budapest Honvéd pedig litván ellenfelet kapott a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának sorsolásán. A francia rendőrség őrizetbe vette Michel Platinit, az Európai Labdarúgó Szövetség korábbi elnökét.