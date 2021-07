Erdőtüzek pusztítanak a Costa Braván

A magyarok sorsáról és a gyerekek jövőjéről csak a magyarok dönthetnek – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: nincs olyan nemzeti konzultáció, amit a baloldal ne támadna meg, így van ez most is. Hollik István szerint egyértelmű, hogy a migráció és a gyermekvédelem ügyében a Magyarországgal szemben intézett támadásokat Brüsszelből irányítják, Gyurcsány Ferencék Brüsszel utasításait hajtják végre, amikor támadják a konzultációt. Magyar Nemzet: Legalább három részre szakadt a baloldal a gyermekvédelmi törvény miatt - a Jobbik támogatja, a DK támadja a jogszabályt, az LMP pedig inkább Orbán Viktorral ért egyet. Mintegy négyszáz katona tett esküt a Hősök terén, így ők a Magyar Honvédség őrmestereivé váltak. A katonák bizonyították, hogy a Magyar Honvédségre bárikor, bárhol, bármilyen feladatokban lehet számítani – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Magyar Orvosi Kamara is egyetért az egészségügyi dolgozók kötelező beoltásával. A járvány negyedik hullám ellen az egyetlen hatásos prevenciós lehetőségünk a tömeges oltás - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere Magyarország élőben című műsorunkban. Kásler Miklós szerint jobb lenne, ha a harmadik oltás nem lenne azonos az első két vakcinával. Egy összegben hathavi fizetésüket kapnák meg a rendvédelmi dolgozók 2022 elején úgynevezett fegyverpénz gyanánt – írja a Napi.hu a Belügyi Érdekegyeztető Tanács és a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács üléseinek jegyzőkönyve alapján. A fegyverpénz kifizetésének feltétele, hogy a 2021-es GDP-nek legalább 5,5 százalékkal kell növekednie. Augusztus elsejétől gyerekzsivaj töltheti be a fonyódligeti Erzsébet-tábort - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hangsúlyozta: bár még nagy erővel zajlanak a felújítási munkálatok, hamarosan egy modern környezetben nyaralhatnak a gyerekek Fonyódligeten. A Visegrádi négyek egymás sikerében, stabilitásában és felemelkedésében érdekeltek - hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a szlovákiai Gombaszögi Nyári Táborban. A koronavírus-fertőzöttek száma 189,5, a halálos áldozatoké csaknem 4,1 millió világszerte a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában az újonnan regisztrált fertőzöttek száma egy nap alatt nem érte el a hatszázat. A zágrábi kormány döntése szerint a Horvátországban nyaraló külföldi turisták is ingyenesen felvehetik a koronavírus elleni oltást. Emberek százait vették őrizetbe Etiópiában a tigréi lázadók támogatásának gyanújával. Folytatódtak a béketárgyalások az afgán kormány és a tálib lázadók között a katari fővárosban. Ismeretlen támadók rövid időre elrabolták és megkínozták Afganisztán iszlámábádi nagykövetének lányát - közölte az afgán kormány. Repülőgéppel kimenekítették Afganisztánból az ott lévő francia állampolgárok egy részét és az elmúlt években a francia missziónak dolgozó afgánokat. Beiktatták hivatalába a szíriai fővárosban a májusban újraválasztott Bassár el-Aszad elnököt, aki ezzel a negyedik hétéves elnöki periódusát kezdte meg. Joe Biden amerikai elnök július 26-án fogadja Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnököt Washingtonban. Bírálta a Kubában történt zavargásokról terjesztett „hazugságokat” Miguel Díaz-Canel, a szigetország elnöke. Már nyári táborokat is szerveznek a nőnek öltöző és magukat sminkelő kiskorú fiúknak Skóciában. A The Guardian című lap beszámolója szerint 11 és 18 év közötti fiúkat várnak a táborba, amelynek két szervezője is nőimitátor. A skóciai foglalkozásokon a nőnek öltözés és sminkelés fogásaira, valamint az LMBTQ mozgalom történetére oktatják a fiatalokat. Több mint száz embert vettek őrizetbe Georgiában homofób aktivisták újságírók elleni támadása miatt. Tikkasztó hőhullám érte el Athént, a görög fővárosban 41 Celsius-fokot mértek, a következő napokban még melegebb lehet. Mintegy 170 áldozata van a Németországban és Belgiumban pusztító heves esőzéseknek és áradásoknak. Hollandiát is elérte az árhullám, átszakadt egy gát, több tízezer embert kellett evakuálni a lakóhelyéről. 79 éves korában elhunyt Ráday Mihály Kossuth-díjas rendező-operatőr, városvédő. 69 éves korában elhunyt Fülöp Ferenc kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Őrizetbe vett a rendőrség egy szlovák férfit, aki autójával halálra gázolt egy gyalogost Nagyorosziban, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Vasárnaptól újra fogad vonatokat a budapesti Nyugati pályaudvar. Újabb vonalain vezeti be az első ajtós felszállást a Budapesti Közlekedési Központ ott, ahol nem okoz menetidő-növekedést. Stollár Fanny és Mihaela Buzarnescu nyerte a párosversenyt a budapesti salakpályás női tenisztornán. Távozik Kovács Zoltán sportigazgató a MOL Fehérvár FC-től azt követően, hogy a csapat az első fordulóban búcsúzott a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében. A kétszeres válogatott Bolla Bendegúz az angol élvonalban szereplő Wolverhampton Wanderers csapatához igazolt, ugyanakkor egy szezont kölcsönben a zürichi Grasshoppers labdarúgó csapatánál tölt. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1 történetének első sprintfutamát, így ő rajtolhat az élről a Brit Nagydíjon.