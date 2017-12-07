2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Erdőtűz pusztít Los Angeles gazdag negyedében

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 21:52

Erdőtűz pusztít Los Angeles egyik leggazdagabb környékén: a hírességeknek és milliárdosoknak otthont adó Bel-Air negyedben már legalább hat ház égett le, és lángokban áll a milliárdos médiamogul Rupert Murdoch borászata is. Kalifornia államban összesen már több mint 200 ezer embert telepítettek ki. Az oltást ráadásul nagy erejű széllökések nehezítik.

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