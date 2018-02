Erdőirtással sérthetett uniós jogot Lengyelország

A varsói kormány 2016-ban kezdte el az ENSZ világörökségi listáján szereplő őserdő ritkítását, a szúbogár által megtámadott növények megőrzésével indokolva a lépést. A környezetvédők és az Európai Unió tiltakozott a lépés ellen.

Az Európai Bizottság 2016-ban kötelezettségszegési eljárást indított Varsóval szemben, az Európai Unió Bírósága pedig tavaly nyáron ideiglenesen elrendelte a fakivágások azonnali leállítását. Mivel a lengyel hatóságok folytatták az erdőirtást, a luxembourg-i székhelyű törvényszék novemberben végzést adott ki. Eszerint ha Lengyelország nem tesz eleget a felszólításnak, akkor naponta átszámítva 31 millió forintnyi pénzbírságot szabnak ki rá.

Környezetvédők szerint Varsó ezt is megszegte, és száz évnél is idősebb fákat is kivágtak.

Véleményem szerint az Európai Unió Bírósága november 20-ai döntését nem tartották be, mert több ezer fát vágtak ki. A védett területen kivágott fák fele több mint százéves. Nagyon gyakran a fák csak ötven méterre állnak az út mellett. Nehéz azt mondani, hogy ezeket biztonsági okokból vágták ki – jelentette ki a Wild Poland alapítvány vezetője, Adam Bohdan.

Most pedig a luxembourg-i uniós bíróság főtanácsnoka foglalt állást az ügyben, és kijelentette: Lengyelország uniós jogot sért.

Azáltal, hogy nem biztosította a védett élőhelyek és fajok megóvását, amelyek helyét a bizottság különleges védelmi terület szempontjából érdekelt helynek nyilvánította, a Lengyel Köztársaság nem teljesítette a természetes állat- és növényfajok védelméről szóló irányelvet – ismertette az Európai Unió Bírósága főtanácsnokának állásfoglalását a testület egyik tagja, Melchior Wathelet.

Az indoklás szerint szigorú védelem alatt álló védett fajok pusztulhatnak ki.

Bár az indítvány nem kötelező a bírákra, tapasztalatok szerint a bíróság rendre az előzetes állásfoglalással megegyező ítéletet hoz. A lengyel környezetvédelmi miniszter válaszában leszögezte, tiszteletben tartják a véleményt, és ha a luxembourg-i bíróság meghozza az ítéletét, végrehajtják.

Kontinensünk egyik utolsó érintetlen területének számító bialowiezai erdő számos állatfaj, köztük nyolcszáz európai bölény otthona.