Erdogan miatt nem bír kilábalni a válságból a török gazdaság?

Újabb rekordot döntött a török líra árfolyamvesztése – Recep Tayyip Erdogan elnök külföldi összeesküvésről és Törökország elleni hadjáratról beszél, és nyomást gyakorol a jegybankra, hogy az ne próbálja alapkamat-emeléssel enyhíteni a válságot. Utóbbi miatt a német kancellár is bírálta a török államfőt, Angela Merkel ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió is egy „gazdaságilag erős, stabil” Törökországban érdekelt.

Külföldi összeesküvést sejt és az Egyesült államok támadását gyanítja a török líra lejtmenete mögött a török elnök. „Ahogy más területeken is támadják Törökországot, most gazdasági téren is sarokba akarnak szorítani minket. Ezek a támadások egy ideig még folytatódni fognak” – közölte Recep Tayyip Erdogan.

Az értékét vesztő lírát a török jegybank erősíthetné alapkamat-emeléssel, ám ha meglépik, a dollárhitelek kamatai az égbe szöknének. Az államfő ezért nyomást gyakorol a központi bankra, hogy tartsa alacsonyan az alapkamatot. A Reuters-nek nyilatkozó elemző szerint azonban éppen emiatt nem tud gyorsan kilábalni a válságból a török gazdaság.

„Nagyon kétlem, hogy az eddig bejelentett intézkedések elegendők lesznek a török líra stabilizálásához. Szerintem az alapvető probléma, hogy Erdogan alatt kiüresedtek a gazdasági intézmények” – nyilatkozta Mike Ingram, a WH Ireland vezető piaci elemzője.

A török jegybank függetlenségének fontosságára hívta fel a figyelmet a boszniai látogatáson lévő német kancellár is, aki hangsúlyozta, hogy egy gazdaságilag stabil és erős Törökországot akar látni.

„Senkinek sem áll érdekében Törökország gazdasági gyengítése. Ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy egy független központi bank működhessen. Hamarosan lesz lehetőségünk beszélni a török elnökkel ezekről a kérdésekről. Mi abból profitálunk, ha stabil gazdasági környezet van körülöttünk, az EU körül és ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia. Németország egy gazdaságilag erős Törökországot szeretne látni. Ez a mi érdekünk is” – fogalmazott Angela Merkel.

A német külügyminiszter úgy látja, Ankara többet is tehetne azért, hogy javítsa diplomáciai kapcsolatait Németországgal és az Egyesült Államokkal. „Nagy aggodalomra adnak okot a Törökországban jelenleg is zajló folyamatok. Törökország egy fontos ország az európai gazdaságok szemében, az unión túl is. Nagyon fontos ország a német vállalatok számára is, és aminek most szemtanúi vagyunk Törökországban, már most mély aggodalomra adnak okot. Mindezek politikai gyökerű problémák különösen a növekvő feszültség az Egyesült Államokkal. És akkor itt felvetődik a kérdés, hogy ha egy amerikai polgárt kiengednek-e egy török börtönből képes lesz-e hazamenni” – modnta Heiko Maas.

A külügyminiszter arra utalt, hogy Donald Trump amerikai elnök egy bebörtönzött amerikai lelkipásztor szabadon bocsátását követeli a törököktől. Trump ennek érdekében fokozta a nyomást Erdoganra azzal, hogy megduplázta az acél és alumínium vámokat Törökországgal szemben. A török gazdaság ugyanakkor azért van bajban, mert az elmúlt években dolláralapú hitelből növekedett, a magánszektor pedig rendkívüli mértékben eladósodott.