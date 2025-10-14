Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt

Megosztás itt:

„Nagyszerűen néz ki. De muszáj rávennem, hogy hagyja abba a dohányzást” – mondta Erdoğan Meloninek az olasz Il Foglio napilap és más médiumok által közzétett felvételek szerint – számolt be a Hetek.

A mellettük álló francia elnök, Emmanuel Macron azonban hamar eloszlatta Erdoğan reményeit, és nevetve közölte a török elnökkel, hogy ez „lehetetlen!”

„Tudom, tudom” – mondta Meloni, hozzátéve, hogy ha letenné a cigit, kevésbé lenne társaságkedvelő ember.

„Nem akarok megölni senkit”

- mondta.

Fotó: Recep Tayyip Erdogan török elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Tamím bin Hamad asz-Száni sejk, Katar emírje (b-j) megbeszélést tart az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet küldöttsége közötti béketárgyalás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. MTI/EPA pool/Yoan Valat