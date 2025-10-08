Keresés

Erdogan is megerősítette, hogy a Hamász az Izraellel való megállapodásra törekszik

2025. október 08., szerda 13:34 | MTI
Ankara Recep Tayyip Erdogan Hamász Izrael Donald Trump Háború Ukrajnában és Izraelben

A Hamász kész az Izraellel folytatandó megbeszélésekre - jelentette be szerdán Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki újságíróknak elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök kérte fel Ankarát, hogy gyakoroljon nyomást a palesztin iszlamista terrorszervezetre a tárgyalások megkezdése érdekében.

  • Erdogan is megerősítette, hogy a Hamász az Izraellel való megállapodásra törekszik

Azerbajdzsánból hazafelé tartó elnöki gépén adott nyilatkozatában, amelyet az elnöki hivatal tett közzé, Erdogan emlékeztetett arra, hogy hazája delegációt küldött az egyiptomi Sarm es-Sejkben zajló, a gázai harcok lezárását célzó megbeszélésekre is, hangsúlyozva: Törökország évek óta arra törekszik, hogy véget vessen az övezetben dúló erőszakcselekményeknek.

"Ezen folyamat során végig kapcsolatban álltunk a Hamásszal, és ez továbbra is így marad" - tette hozzá, egyúttal kulcsfontosságúnak nevezte az egyiptomi megbeszéléseket. "Reménykedünk a jó hírekben" - fogalmazott. Mint mondta, Ankara igyekszik elmagyarázni a Hamásznak, mi volna a legjobb út a jövőbeni palesztin állam felé, az Egyesült Államok által nemrég bemutatott béketerv jegyében. "Gázának palesztinnak kell maradnia" - szögezte le. Mindazonáltal úgy vélte, nem tisztességes, hogy "a békekötés terhe egyedül a Hamászra és a palesztinokra hárul". A fegyvernyugvás legfőbb akadályának Izraelt nevezte, amelynek "a béke érdekében fel kellene hagynia a támadásokkal". Hangsúlyozta, hogy a Gázai övezet egyetlen lehetséges, háború utáni jövője a palesztin állam részeként, palesztin irányítás alatt képzelhető csak el, és figyelmeztetett, hogy az övezetbe küldendő, Gáza biztonságát felügyelő külföldi csapatokkal kapcsolatos elképzeléseket részletesen ki kell dolgozni.

A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség ügyére kitérve elmondta, nagyon fontos, hogy a fegyvereseket a szíriai állami intézményrendszerbe integrálják. Elismételte Törökország arra vonatkozó követelését, hogy az SDF tartsa magát az ezzel kapcsolatban vállalt ígéreteihez.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

