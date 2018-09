Erdogan hívei, na meg az ellenzői sem maradtak otthon

Mecsetet adott át németországi hivatalos látogatása második napján a török elnök. Recep Tayyip Erdogan Kölnben volt jelen a helyi muszlim imahely felavatásánál. Az államfő mellett és ellen is tüntettek a német városban.

Ellentüntetők várták a török elnököt Kölnben, ahová Erdogan egy mecset átadására érkezett. A Rajna partján csaknem ezren gyűltek össze.

„Nem tetszik, hogy a német kormány összejátszik egy olyan államfővel, aki bebörtönzi a saját embereit, újságírókat, és tisztogatást végez a saját országában. Ezt nem tudom megérteni” – fogalmazott egy Erdogan-ellenes tüntető.

A mecset közelében Erdogan szimpatizánsai várták az elnököt, ők azt kifogásolták, hogy a német hatóságok nem engedélyezték, hogy közvetlenül az épület előtt gyülekezzenek. Köln város vezetése szerint a mecsetet működtető Németországi Török Unió nem biztosította volna kellőképpen a helyszínt, Erdogan hívei azonban kettős mércéről beszéltek.

„Felháborító, hogy a hívei nem várhatják a mecset mellett, mert a Kurdisztáni Munkáspárt demonstrálhat Németországban bármifajta korlátozás nélkül, nekünk meg nem szabad. Ezt mi nem értjük. Miért vonatkozik ránk más szabály? Ez nem világos. Már évek óta itt élünk. A törökök és a németek között szoros kapcsolat van” – mondta Erdogan egyik támogatója.

Németország területén 3 millió török él, többségük Erdogan-szimpatizáns. Kis részük azonban ellenzéki, és közöttük vannak gülenisták is, azaz annak a Fetullah Gülen hitszónoknak a hívei, akit a török kormány a puccs kitervelésével gyanúsít. Erdogan elnök német–török állampolgár összeesküvők kiadását kérte Angela Merkeltől, aki azonban ezt megtagadta.

Nem adható ki tehát Ankarának a többi közt az egyik legismertebb török ellenzéki újságíró sem. Can Dündar szerint Erdogan bebizonyította, hogy mennyire fél a sajtótól. A török elnök ugyanis korábban azt mondta: nem hajlandó Merkellel közös sajtótájékoztatót tartani, ha arra Dündar is regisztrálhat. Dündart 2016-ban 5 év börtönre ítélték Törökországban, és a fellebbezés benyújtása után elhagyta az országot. A bíróság azért szabta ki rá a büntetést, mert nyilvánosságra hozott egy olyan videofelvételt, ami bizonyította, hogy a török titkosszolgálat fegyvereket adott át Szíriának. A Cumhürriyet ellenzéki napilap volt szerkesztőjét tevékenységéért a Nobel-békedíjra is jelölték.