Erdogan: Előre eltervelt, politikai gyilkosság történt

2018. OKTÓBER 23., KEDD KORMÁNYSZÓVIVÕI IRODA: ORSZÁGSZERTE 595 RENDEZVÉNYT TARTANAK AZ OKTÓBER 23-AI NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL. FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 62. ÉVFORDULÓJÁN A KOSSUTH LAJOS TÉREN. KATONAI TISZTELETADÁSSAL, ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÉS KÖVÉR LÁSZLÓ, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKE JELENLÉTÉBEN. SZIJJÁRTÓ: HÁLÁSAK VAGYUNK 1956 VALAMENNYI HÕSÉNEK, MIVEL NAGY SZEREPÜK VAN ABBAN, HOGY MA ÉLVEZHETJÜK A SZABADSÁGOT. KÓSA LAJOS: 1956-BAN MEGVALÓSULT A NEMZETI EGYSÉG. MSZP: A JELENLEGI HATALOM KIREKESZTÉSRE, GYÛLÖLETKELTÉSRE HASZNÁLJA A HAZASZERETETET. MAGYARORSZÁG A SZABADSÁGHARCOSOK NÉPE MONDTA ORBÁN BALÁZS, A TORONTÓI MAGYAROKNAK TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN. SZILÁGYI PÉTER: A MAI NAP ÖRÖMÜZENETE, HOGY AZ AMERIKAI MAGYAROK VISSZATÉRTEK A MAGYARSÁG KÖZÖSSÉGÉBE. KÖVÉR LÁSZLÓ: ÚJ SZAKASZ KEZDETÉT JELENTHETI A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉVEL EGYÜTT NEM CSAK A MUNKAHELYEK SZÁMA NÕ, DE A KERESETEK IS FOLYAMATOSAN EMELKEDNEK. NOVEMBERBEN ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, A LAKOSOK A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZHATNAK. NÉMETH SZILÁRD: A REZSICSÖKKENTÉS A MAI NAPIG SEGÍTI A CSALÁDOK, A NYUGDÍJASOK MEGÉLHETÉSÉT. KILÉP AZ LMP-BÕL MESZERICS TAMÁS, A PÁRT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕJE. SZAKÉRTÕ: A JEGYZÕ, VAGY A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONDJA MEG, HOGY EGY FÚRT KÚTNAK VAN-E ENGEDÉLYE. HA NINCS, AKKOR UTÓLAGOS ÁLLAPOTFELMÉRÉST ÉS LEGALIZÁLÁST KELL VÉGEZNI. FRANCIA HÍRÜGYNÖKSÉG: 1800 FÕS MIGRÁNSTÁBOR KIÜRÍTÉSÉT KEZDTÉK MEG A HATÓSÁGOK GRANDE-SYNTHE-BEN. THE NEW YORK TIMES: ROBBANÓSZERKEZETET TALÁLTAK SOROS GYÖRGY HÁZÁNÁL A LEVÉLLÁDÁBAN. KÁRPÁTALJA KORMÁNYZÓJA AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKÁCIÓJÁNAK TARTJA A MAGYARELLENES PLAKÁTOK KIHELYEZÉSÉT. NEMZETISÉGI VISZÁLY SZÍTÁSA MIATT INDUL ELJÁRÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOK ÜGYÉBEN. SZERGEJ LAVROV: MOSZKVA MAGYARÁZATOT VÁR WASHINGTONTÓL AZ INF-SZERZÕDÉS JÖVÕJÉVEL KAPCSOLATBAN. NYIKOLAJ PATRUSEV: MOSZKVA KÉSZ EGYÜTTMÛKÖDNI AZ INF-SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK ÜGYÉBEN. AZ AMERIKAI ELNÖK ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ JANUÁR ELEJÉN TALÁLKOZHAT ÚJRA, A CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉT MÉG NEM JELÖLTÉK KI. 5000 FÕRE DUZZADT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ TARTÓ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNSKARAVÁN. A CIA IGAZGATÓJA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN, A LÁTOGATÁST HIVATALOSAN NEM JELENTETTÉK BE - MTI. TÖRÖK ÁLLAMFÕ: ELÕRE ELTERVEZTÉK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁT. SPANYOL VÉDELMI MINISZTER: AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA. A DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSA MIATT KIALAKULT NEMZETKÖZI BOJKOTT ELLENÉRE, SOKMILLIÁRD DOLLÁROS ÜZLETEKRE SZÁMÍT SZAÚD-ARÁBIA A GAZDASÁGI KONFERENCIA RÉVÉN. KÉT AMERIKAI HADIHAJÓ LÉPETT BE HÉTFÕN A KÍNÁT TAJVAN SZIGETÉTÕL ELVÁLASZTÓ TAJVANI-SZOROSBA, A FESZÜLT KÍNAI-AMERIKAI VISZONY IDEJÉN. THE TIMES OF ISRAEL: KÍNZÁSSAL VÁDOLJA A HRW NEVÛ EMBERI JOGI SZERVEZET A PALESZTIN HATÓSÁGOT ÉS A RADIKÁLIS HAMÁSZ SZERVEZETET. THERESA MAY: A KILÉPÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 95 SZÁZALÉKBAN ELKÉSZÜLT. TÖBB SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT LONDONBAN A BRIT EU-TAGSÁG MEGSZÛNÉSE ELLEN. A BRIT TUDÓSOK FELE NEM BIZTOS ABBAN, HOGY NAGY-BRITANNIÁBAN MARAD A BREXIT UTÁN MTI. CSEH KÜLÜGYMINISZTER: KÖZÖSEN KELLENE VÉDELMEZNI A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁT. SZIJJÁRTÓ: A KORMÁNY NAGYRA BECSÜLI ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK KIÁLLÁSÁT MAGYARORSZÁG MELLETT. NÉMET HÍRPORTÁL: GYULLADÁSVESZÉLY MIATT VISSZAHÍV 1,6 MILLIÓ AUTÓT A BMW, A 2010 AUGUSZTUSA ÉS 2017 AUGUSZTUSA KÖZÖTT GYÁRTOTT DÍZEL SOROZATBÓL. A NÉMETEK TÖBBSÉGE ELÉGEDETLEN AZ ÚGYNEVEZETT DÍZELVÁLSÁG KORMÁNYZATI KEZELÉSÉVEL. EGY CSEH KATONA MEGHALT, KETTÕ MEGSEBESÜLT, AMIKOR A SINDAND TÁMASZPONTON EGY AFGÁN KATONA MEGTÁMADTA A CSEH HADSEREG HARCKOCSIJÁT AFGANISZTÁNBAN MTI. KÖRÖZÖTT MIKROBUSZT VEZETÕ MOLDÁV EMBERT TARTÓZTATTAK FEL A CSENGERSIMAI HATÁRON A RENDÕRÖK, A BUSZT LEFOGLALTÁK, A SOFÕRT ELÕÁLLÍTOTTÁK. KÉSSEL MEGFENYEGETTEK EGY TAXISOFÕRT EGERBAKTÁN, MERT A NAGY TÁVOLSÁG MIATT ELÕRE KÉRTE A PÉNZT, A SOFÕR ELMENEKÜLT, A TÁMADÓ ELLEN ELJÁRÁS INDULT. ELFOGTAK EGY AFGÁN FÉRFIT DUNAHARASZTIBAN A RENDÕRÖK, NEM TUDTA MAGÁT IGAZOLNI, EZÉRT ELÕÁLLÍTOTTÁK A SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDÕRSÉGEN. SZAKÉRTÕ: ÉRDEMES BANKFIÓKI ATM-BÕL PÉNZT FELVENNI, VAGY MEGVIZSGÁLNI AZ AUTOMATA ELEJÉT, HOGY VAN-E RAJTA RÁÉPÍTETT ESZKÖZ. ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A CSAPADÉKOS IDÕJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.