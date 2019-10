Erdogan: Amikor eljön az ideje, Ankara megnyitja a kapukat a menekültek előtt Európa felé

Az ellenzékkel ellentétben - akiknek beszédéből a visszaemlékezés hiányzott - Orbán Viktor aktuálpolitikától mentes, emelkedett beszédet tartott az 1956-os emléknapon - jelentette ki Farkas Örs politológus. A szakértő Magyarország élőben című műsorunkban megállapította: az ellenzéki vezetők október 23-i megszólalásai ellentétben állnak az elmúlt kilenc évben általuk hangoztatottakkal. Cáfolta Karácsony Gergely, hogy Bajnai Gordon egyik legfőbb bizalmasa lehet Budapest új főjegyzője. Az Origo írt arról, hogy a városvezető Tordai Csabát, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány államtitkárát készül kinevezni. A román hatalom által üldözött székelyek emléknapjává nyilváníttatná január 8.-át, Wass Albert születésnapját a Mi hazánk Mozgalom. Fülöp Erik elmondta, Karácsony Gergelynek bocsánatot kell kérnie az írót gyalázó nyilatkozatai miatt és az írót - a nemzetet szolgáló életműve alapján - Budapest díszpolgárává kell fogadnia. Zéró toleranciát hirdet az MSZP a korrupcióval szemben, jelentette ki a párt elnöke. Tóth Bertalan a kispesti korrupciós üggyel kapcsolatban azonban azt mondta, jelenleg nincs álláspontja az MSZP-nek arról, hogy Kránitz Krisztián a jövőben is betöltse-e a kispesti vagyonkezelő vezetői pozíciót. A Hír Tv által bemutatott felvételen Lackner Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő arról is beszélt, hogy Kránitz Krisztiánnak több millió forintos nagyságrendben osztottak vissza közpénzt. Borkai Zsolt már nem tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, személyével kapcsolatosan a továbbiakban fegyelmi, vagy etikai eljárásnak nincs helye, az ügyét ezzel lezártnak tekintjük - közölte a MOB. Az LMP etikai bizottsága eltörölte a korábban tisztségektől eltiltott politikusait sújtó szankciókat, így akár Schmuck Erzsébet is indulhat a társelnöki posztért a november 23-ára kiírt tisztújító kongresszuson. Teljesítette a traumatológusoknak tett béremelési ígéretét a kormány - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: a teljes traumatológiai ellátás fixdíjainak emelésére a kabinet idén 3,4 milliárd forintot, 2020-tól 10 milliárd forintot fordít. Pénzügyminisztérium: Az 52. helyen áll Magyarország a Világbank Doing Business 2020 idei versenyképességi rangsorában, ami megerősíti, hogy a magyar gazdaságpolitika jó úton halad. 2018-ban a gazdaság erősödésével együtt emelkedett a magyar emberek, a családok életszínvonala - jelentette ki Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár az Országgyűlésben a 2018-as zárszámadási törvényjavaslat általános vitájában. Visszaesett a használt lakások iránti kereslet a nyáron, a befektetőket inkább az új állampapír érdekli - írja a Magyar Hírlap. Október 31-ig használhatók a régi 500 forintos bankjegyek készpénzes vásárlásnál, november 1-től az idén februárban megjelent, megújított 500 forintos címlettel lehet fizetni - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. Méltánytalannak és gyávának tartja az Európai Parlament jogi bizottságának eljárását Trócsányi László - a Fidesz EP-képviselőjével készített teljes interjút pénteken 22:30-kor láthatják Európai Híradó című műsorunkban. Az Európai Parlament plenáris ülése elutasította azt az állásfoglalás-tervezetet, amely egyebek mellett a földközi-tengeri kutatási és mentési műveletek fokozására szólított volna. A terrorizmus elleni küzdelem leghatékonyabb módja az illegális migráció felszámolása - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tiranában. Magyarország továbbra is mindent megtesz az EU bővítéséért - jelentette ki Szijjártó Péter Albániában. Hét merényletet hiúsítottak meg Németországban 2016 óta – közölte Holger Münch, a német szövetségi bűnügyi hivatal vezetője. Világszerte fokozódik a keresztényekkel szembeni erőszak, üldözésük 2017 óta leginkább Dél- és Kelet-Ázsiában erősödött fel - állapítja meg a Szükséget Szenvedő Egyház segélyszervezet Lengyelországban bemutatott jelentése. Recep Tayyip Erdogan török elnök ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé. A dán parlament törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi illegális fegyveres csoportokban harcoló kettős állampolgárságú dzsihadistákat megfosszák dán útlevelüktől. Kínai állampolgár volt az a 39 ember, akit holtan találtak Angliában egy bolgár rendszámú teherautó rakterében - közölte az Essex megyei rendőrség, a kamion sofőrjét, a 25 éves Mo Robinsont kihallgatják. Thierry Bretont, az Atos francia informatikai vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új Európai Bizottság belső piaci biztosi pozíciójára Emmanuel Macron francia elnök. Ilham Tohti ujgur kisebbségjogi aktivistának ítélte oda az Európai Parlament a gondolat és véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott küzdelem elismerésére létrehozott Szaharov-díjat. A szíriai kurd fegyveresek megkezdték a visszavonulást a török határ közeléből a Moszkva és Ankara között létrejött megállapodás nyomán - jelentette be Szergej Versinyin orosz külügyminiszter-helyettes. A kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők nevű katonai szövetség közölte: Törökország és szíriai szövetségesei támadást indítottak három falu ellen Haszeke közelében. Megölték a nyugat-afganisztáni Bádgesz tartomány rendőrfőnökét, amikor látogatást tett Kabul nyugati részén – a hatóságok szerint célzott merényletet követtek el. Új külügyminisztert nevezett ki a szaúdi uralkodó - alig egy éven belül immár másodszor - Fejszal bin Farhan bin Abdullah al-Szaúd személyében. Dél-Korea és Japán is egyetért abban, hogy rendezni kell kapcsolataikat - jelentette ki Tokióban Abe Sindzó japán miniszterelnök a dél-koreai kormányfővel, Ri Nak Jonnal folytatott megbeszélésén. Befolyásos republikánus politikusok hazugságnak minősítették azokat a sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök ellenszolgáltatást kért volna az Ukrajnának adandó katonai segélyért. A vasutas szakszervezetek munkabeszüntetésével kezdődik ma este az olaszországi közlekedési dolgozók sztrájkja, amely Rómában pénteken általános szolgáltatási sztrájkká bővül az Öt Csillag Mozgalomhoz tartozó főpolgármester távozását követelő tüntetéssel. Tizenhat embert ítéltek halálra Bangladesben egy tizenéves lány megégetése miatt egy iszlám vallási iskolában - közölte Háfez Ahammad ügyész. Jogerősen 3 év, illetve 2 év 6 hónap börtönre ítélt a Szegedi Törvényszék a Human Operator Zrt. ügyében három olyan vádlottat, aki beismerte bűnösségét és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötött. A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 személlyel szemben. Vesztegetés miatt egy év - két évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte Balogh Jánost, az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét a Nyíregyházi Törvényszék. Az ítélet nem jogerős. Több mint négyszáz nagy értékű mobiltelefont szerzett meg illetéktelenül egy gyöngyösoroszi társaság, amelynek tagjai ellen többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. Halálra gázoltak egy gyalogosan haladó férfit az M1-es autópálya külső sávjában Bábolna térségében. Hosszú Katinka és a Nemzetközi Úszóliga budapesti állomására érkezett további három világsztár együtt úszott a ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola diákjaival. Csaknem háromezer résztvevője volt a Kolonics György Emlékfutásnak, illetve a hozzá kapcsolódó sárkányhajós futamnak. A 2020-as tokiói olimpia szervezőbizottsága hajnali három órára tenné a maratoni versenyszám rajtját a jövő nyári játékokon.