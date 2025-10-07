Keresés

Erdő Péter Vatikánváros első számú templomában misézett

2025. október 07., kedd 10:56 | MTI
Szent Péter-bazilika Esztergom-budapesti érsek prímás Erdő Péter bíboros Vatikánváros Mária népe

Át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk- mondta Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek kedd reggel a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájának felszentelési évfordulóján bemutatott misén. A két éve tartó izraeli-palesztin konfliktus a gyűlölködésnek olyan jelenségeit ébresztette fel, amelyekről azt hittük, hogy Európában már nem lehetségesek - mondta az MTI-nek.

  • Erdő Péter Vatikánváros első számú templomában misézett

Erdő Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kultúrában jelen van a katolikus örökség, majd megjegyezte, hogy katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ez "bizalmat jelent az isteni gondviselésben és a jövőben, és egyben jelenti nemzeti azonosságunk értékelését és elfogadását is, de megkívánja azt is, hogy nyissuk meg szívünket minden más nép felé, nem bezárkózást (jelent)" - mondta.

A bíboros a Szent Péter-bazilikában mutatott be magyar nyelvű misét, amelyen részt vettek az egri egyházmegye szentévi zarándoklatának papjai és hívei. A nagy számú résztvevő miatt a bíboros a Szent Péter-bazilika Kórus-kápolnájában mutatott be magyar nyelvű misét a bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya-kápolna évfordulóján. A kápolnát 1980. október 8-án II. János Pál szentelte fel.

Erdő Péter emlékeztetett, hogy a magyar kápolna évezredes történelmünk része, hiszen a bazilika melletti első magyar zarándokház István király nevéhez kötődik. A magyar katolikusok "a nagy közös otthonban saját szent helyet" akartak.

"A kápolna építése és megáldása negyvenöt évvel ezelőtt kifejezte, hogy a római egyház bennünket is befogad, közösségben is tisztel minket és egyesít Krisztus hitében a többi néppel (..) de ha közös édesanyánk van, akkor egymásnak testvérei vagyunk. Különösen fontos ezt átéreznünk saját népünk vonatkozásában. A remény és a megmaradás útja annak a felismerése, hogy közös a sorsunk, hogy egy Anyának a gyermekei vagyunk, hogy nem gyűlölhetjük egymást, hanem alkotó sokféleségben össze kell tartanunk" - mondta homíliájában. A misén Udvardy György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, valamint Ternyák Csaba egri érsek koncelebrált.

Erdő Péter a Hamász palesztin terrorista szervezet által két évvel ezelőtt, október 7-én végrehajtott Izrael-ellenes támadásával kapcsolatban az MTI-nek elmondta: szomorú évfordulóról van szó azok számára is, akiknek a Szentföld zarándokhelynek számított, mivel Jézus születési helye a szeretet üzenetét képviseli. "Nagyon fontos, hogy megtalálják a békének az útját a legkeserűbb történelmi tapasztalatok után. Ezért kell imádkozzunk a békéért, amit Leó pápa mindjárt a legelső beszédében az első helyre helyezett" - hangoztatta. Hozzátette, Európában volt, aki azt hitte, hogy a közel-keleti konfliktus távoli, de "itt is megjelentek a gyűlölködésnek olyan jelenségei, amiről azt hittük, hogy Európában már nem lehetségesek".

Kedd délután A hit tanúságtevői - a remény sugarai címmel konferencia zajlik a Szentszéki Magyar Nagykövetség, a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet (PMI) szervezésében. A konferencia Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása és Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros halálának ötvenedik évfordulójára emlékezik a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, valamit a Veszprémi Érsekség együttműködésével. Az alkalomból Erdő Péter megáldja a PMI és a Római Magyar Akadémia homlokzatát díszítő, restaurált Magyarok Nagyasszonya mozaikot.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

