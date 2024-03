Erdő Péter bíboros vezette Rómában az autósok megáldásának szertartását + videó

Megosztás itt:

Erdő Péter bíboros tavaly júliusban vette át ünnepélyes szentmise keretében a Ferenc pápa által kijelölt címtemplomát a Római Szent Franciska bazilikát. Az örök város szívében a Forum Romanumon elhelyezkedő ősi templom őrzi a rómaiak által igen kedvelt szent asszony földi maradványait. Szent Franciska, nem csak Róma városának védőszentje, hanem az úton járok oltalmazója is. Liturgikus ünnepnapján a címtemplom bíborosa megáldja a Colosseum körül felsorakozó gépjárműveket.

Erdő Péter bíboros: "Római szent Franciskának az autósokhoz van egy különleges kapcsolata. Ez pedig abban rejlik, hogy 33 éves korától szinte minden nap életében látta maga mellett az őrangyalát. Amikor ezeken a veszélyes utakon vitte a segítséget a rászorulóknak. Rómában abszolút nem volt közbiztonság, soha nem történt vele semmi baj mert ott járt mellette az őrangyala. Ez az, ami az autósoknak is nagyon szükséges. A tárgyak megáldása mindig azt szolgálja, hogy azok a személyek, akik az adott tárggyal kapcsolatba kerülnek valamilyen kegyelmet kapjanak az egyház imádsága folytán. Itt arról van szó, hogy az imádság tárgyiasul abban a megszentelt tárgyban."

Olaszország közismert az autó gyártásról. A római egyház XI.Piusz pápa óta, az utósok védőszentjeként tiszteli szent Franciskát. 1928 óta minden évben áldásában részesítik a gépjárműveket, hogy szerencsésen és baleset mentesen közlekedjenek az utakon. Az autók megáldásának gesztusát a következőképpen magyarázta Erdő Péter bíboros.

Erdő Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy Szent Franciska életpéldája ma is igen aktuális. Ahogyan a szent életében, úgy most is sok ember lelkét megüli a félelem. De a félelem rossz tanácsadó. A bíboros arra buzdít, hogy mindenki keresse a megoldásokat, bizalommal az isteni gondviselésben.

Az ünnepi szertartáson részt vett az önkormányzat képviselője és az Olasz Autós Klub küldöttsége. Az eseményt pedig a csendőrség zenekara kísérte.

Giovanni Zannola Róma közlekedésért felelős bizottságának elnöke: "Nemzetközi kapcsolatok szempontjából is igen értékes, hogy idén magyar bíboros áldotta meg a járműveket. Mindannyian egy egységes Európa megteremtésén fáradozunk. Róma figyelemmel kíséri Magyarországot és a többi európai országot. Hálásak vagyunk, hogy Erdő Péter bíboros megáldotta a római autókat, amely egész biztosan hozzájárul majd a város közlekedési biztonságához."