Erdélyi látogatáson tartózkodik Sulyok Tamás

A köztársasági elnök a Mezőségen, a Kolozsvártól 30 kilométerre található, erdélyi Versailles-ként emlegetett bonchidai Bánffy-kastélyban kezdte látogatását. A Bánffy családnak visszaszolgáltatott kastélyt 2001 óta a Transylvania Trust Alapítvány gondozza.

Az államfőt és kíséretét Hegedüs Csilla alapítványi elnök és munkatársai vezették körbe, és a kastély felújítására és újjáélesztésére tett eddigi erőfeszítéseket, további terveket ismertették vele.

Sulyok Tamás onnan a szomszédos Válaszútra látogatott, ahol a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt, Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató hagyatékát tekintette meg Balázs-Bécsi Gyöngyi, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke és Balla Ferenc igazgató kíséretében.

Az elnöki delegáció délután Kolozsvárra utazott, ahol László Attila római katolikus főesperes-plébános fogadta és vezette körbe a felújított főtéri Szent Mihály-templomban. Ott az államfő rövid imát is mondott.

Fotó: Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége, Nagy Zsuzsanna (j) társaságában három napos erdélyi magánlátogatásának első napján, 2025. augusztus 17-én. MTI/Kiss Gábor