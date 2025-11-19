Keresés

Epstein-akták: ritkán látott egyetértés a Kongresszusban

2025. november 19., szerda 10:16 | MTI
Kongresszus Donald Trump Epstein-akták

Az amerikai Kongresszus csaknem egyhangúlag fogadta el az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló jogszabályt kedden.

  Epstein-akták: ritkán látott egyetértés a Kongresszusban

A képviselőházban 427-1 arányban szavazták meg a javaslatot, ezt követően a felsőház, a szenátus tagjai úgy döntöttek, hogy ellenvoks nélkül azonnal az elnökhöz küldik aláírásra a törvényt, amint az alsóházból hivatalosan is kézhez kapják.

Donald Trump korábban jelezte, hogy amint elé kerül, szignálja a jogszabályt, amivel hatályossá válik.

Az így elfogadott törvény, amely kétpárti kezdeményezésre került a Kongresszus elé, előírja, hogy a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium (Department of Justice) 30 napon belül teljes egészében hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit. Az üzletember 2019-es halálakor szexuális bűncselekmények, kiskorúak kizsákmányolása és egyéb bűncselekmények miatt indult eljárás bírósági tárgyalására várt. A vizsgálat megállapítása szerint Epstein a börtöncellában öngyilkos lett.

Donald Trump elnök korábban ellenezte a Jeffrey Epstein-ügy aktáinak teljes nyilvánosságát, és azt a demokraták politikai elterelő műveletének nevezte, majd hétfőn véleményét megváltoztatva kijelentette, arra kér minden republikánust, hogy szavazza meg az előterjesztést.

Az ügy szóba került a Fehér Házban kedden, amikor Donald Trump a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról szóló kérdésre úgy válaszolt, hogy semmi köze nem volt a bűncselekményekhez, hangsúlyozta, hogy méltatlan magatartása miatt 20 évvel korábban kizárta klubjából is az üzletembert, majd megjegyezte, hogy vezető demokrata politikusok, köztük Bill Clinton korábbi elnök szorosabb kapcsolatot ápoltak a hírhedtté vált üzletemberrel.

A keddi szavazás előzménye, hogy demokrata politikusok múlt héten számos emailt kiszivárogtattak nyomásgyakorlásul, majd kedden még a jogszabály elfogadása előtt a képviselőház felügyeleti bizottsága nyilvánosságra hozott több ezer elektronikus levelet és további dokumentumokat saját vizsgálatának anyagából. Ezekben olvasni lehet Jeffrey Epstein kapcsolatáról globális politikusokkal, nagy hatalmú Wall Street-i üzletemberekkel, és befolyásos amerikai politikusokkal.

MTI

Legfrissebb híreink

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

 Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

