2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

ENSZ-diplomata utazik Észak-Koreába

Hír TV

2017. december 5., kedd 14:00

Az ENSZ-nek 50 észak-koreai alkalmazottja van, és mind élelmiszer- és egészségügyi segélyezéssel foglalkozik.

Hat év óta először utazik magas rangú ENSZ-diplomata Észak-Koreába. A világszervezet politikai igazgatójának az útjáról még nyár végén állapodtak meg, és várhatóan élelmiszerügyi programokról lesz szó az ötnapos útján. Észak-Koreának az idén három atomtesztje és három rakétatesztje is volt, emiatt Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok is háborús fenyegetésről beszélt.

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