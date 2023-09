ENSZ: a klímaváltozás lassú kezelése nehezíti a fejlesztési célok teljesítését is

Megosztás itt:

A United in Science című jelentésben a világszervezet több szakosított szervezete is közreműködött. A szakértők ebben megerősítették, hogy a kormányzatok nem vállalták az üvegházhatású gázok olyan mértékű csökkentését, amely lehetővé tenné a párizsi klímaegyezményben kijelölt célok elérését. Mindebből az is következik, hogy nehéz lesz 2030-ra teljesíteni az ENSZ által kitűzött 17 fenntartható fejlődési célt.

A 2015-ben aláírt párizsi klímaegyezményben az országok azt határozták el, hogy 2 vagy lehetőség szerint 1,5 Celsius-fokban korlátozzák a globális felmelegedés mértékét. Ehhez 30, illetve 45 százalékkal kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2010-es szinthez képest.

A jelentésben rámutattak: 2022-ben az előző évhez képest 1 százalékkal emelkedett a szén-dioxid-kibocsátás, és idén januártól júniusig ez az emelkedés valószínűleg már elérte a 0,3 százalékot.

Jelenleg az országok olyan mértékben vállalták a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, amelynek következtében a globális átlaghőmérséklet valószínűleg 2,6 Celsius-fokkal fog emelkedni az iparosítás előtti (1850-1900) időszakhoz képest.

A WMO jelentésében kiemelte, hogy "nagyszabású és rendszerszintű átalakulásra lenne szükség rövid időn belül annak érdekében, hogy gyorsabb előrelépést lehessen elérni". A szervezet figyelmeztetett egyúttal arra is, hogy a Föld éghajlatában bekövetkezett bizonyos változásokat jó eséllyel már nem lehet visszafordítani. Pillanatnyilag a 17 fenntartható fejlődési célnak mindössze 15 százalékáról lehet elmondani, hogy megvalósítása jó úton halad - tették hozzá.

Borítókép: Shutterstock