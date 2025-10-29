Energiajogász: a háború valódi ára – Fagyos tél vár a béke nélküli Ukrajnára + videó
2025. október 29., szerda 08:25
Hír TV
Miközben a frontvonalakról szólnak a hírek, egy sokkal alattomosabb ellenség is támad Ukrajnában: a közelgő tél. A Napindítóban ma a súlyos ukrán energiaválságról beszélgetünk. Szakértőnkkel azt elemezzük, hogyan jutott el az ország az energetikai összeomlás szélére, és milyen drámai humanitárius következményei vannak a béke elutasításának.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált - hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.
Hatvannégy ember vesztette életét Rio de Janeiróban a hatóságoknak a szervezett bűnözés elleni nagyszabású razziája során - közölte Rio állam egyik kormányzati tisztségviselője kedden, hozzátéve, hogy négy halálos áldozat rendőr volt.