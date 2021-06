Embertelen körülmények között dolgoztattak vendégmunkásokat

275 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 987 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 13 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 774 főre emelkedett. Már 5 millió 206 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 694 ezren a második dózist is megkapták. A Fidesz-kabinet már 2017-ben döntést hozott az új nemzeti oltóanyaggyár építéséről, a koronavírus-járvány pedig igazolta annak szükségességét - hangsúlyozta György László államtitkár a Magyar Demokratának. Már nem lehet online időpontot foglalni a koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinával történő oltásra - közölte a koronavirus.gov.hu. Egyetlen vizsgált város szennyvízmintájában sem emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége, a minták többségében már alacsony koncentrációt mértek - közölte a koronavirus.gov.hu. Mini konzultációt indít a Budán élő polgárok számára, a 3-as választókerület Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. Fürjes Balázs a Facebookon jelentette be, hogy kikérik a budaiak véleményét, hogy miről szóljon a jövőben a közélet. A kormány a jövő évi költségvetésben is elkülönítette a 13. havi nyugdíj következő részletét, így 2022-ben már plusz félhavi juttatást kapnak a nyugdíjasok - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. Nem fékezte le a járvány a Modern városok program beruházásait, amelynek az idei és jövő évi együttes költségvetése meghaladja a hatszázmilliárd forintot - mondta a Magyar Nemzetnek Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Június 14-ig olyan diákok jelentkezését várják a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramra, akik már felvételt nyertek a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére, alap- vagy mesterképzésre - mondta Rácz Zsófia államtitkár az M1-en. Ha az Európai Bizottság valóban polgárközeli szeretne lenni, akkor meg kell hallania a nemzeti kisebbségek hangját is - hangsúlyozta Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Egyre nő a migrációs nyomás mindhárom európai útvonalon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György közölte: Spanyolországban a közelmúltban hirtelen megnőtt a migránsok „beáramlása”, aminek hátterében egy Marokkó és Spanyolország közötti politikai vita állt. Magyarország kiáll barátja, és szövetségese, Izrael mellett - hangsúlyozta keddi jeruzsálemi találkozójukon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek. Már több mint 171 millióan fertőződtek meg eddig koronavírusban a világon, a halálos áldozatok száma 3 millió 561 ezer a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai alapján. Az Egészségügyi Világszervezet közölte: a koronavírus először Indiában megjelent B.1.617-es variánsának csak a delta, B.1.617.2-es mutációja számít aggodalomra okot adónak, a másik kettő nem. Hitelesítette a koronavírus elleni második kínai vakcinát, a pekingi Sinovac Biotech gyógyszergyár által kifejlesztett védőoltást az Egészségügyi Világszervezet. Megkezdődött a koronavírus elleni beoltottságot tanúsító közös uniós igazolványok ellenőrzését biztosító rendszer alkalmazása - közölte az Európai Bizottság. A horvát állampolgárok már igényelhetik az uniós digitális Covid-igazolványt - közölte a Jutarnji List című horvát napilap. Németországban a lakosság több mint 40 százaléka a koronavírus-világjárvány után is viselne szájat és orrot takaró maszkot, hogy megelőzzön fertőzéseket. Ötvenmilliónál is több adagot adtak be az új típusú koronavírus által okozott betegségtől védő oltásokból Németországban. A brit egészségügyi minisztérium beszámolója szerint az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata az Egyesült Királyságban a koronavírus-járványnak. Június 15-ig meghosszabbította az éjszakai kijárási tilalmat az észak-macedón kormány, így a következő két hétben is tilos lesz utcára lépni éjfél és hajnali 4 óra között a nyugat-balkáni államban. Egy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben, Ausztrália második legnépesebb városában. Az Afrikai Unió felfüggesztette Mali tagságát a szervezetben az ott végrehajtott, előző heti puccs miatt, és büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba, ha a katonai vezetés nem adja vissza a hatalmat a civil kormánynak. Fehéroroszország ideiglenesen megtiltotta állampolgárainak, hogy elhagyják az országot - jelentette a BBC brit közszolgálati média, a fehérorosz állami határbizottság Telegram-csatornájára feltett közlemény alapján. További amerikai szankciókat követelt Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette minszki rezsim ellen. Jichák Hercog volt munkapárti politikus lesz Izrael tizenegyedik államelnöke a hét év után leköszönő Reuven Rivlin utódja. VI. Mohamed marokkói király utasítást adott az Európai Unió tagországaiba illegálisan és felnőtt kísérő nélkül érkezett kiskorú migránsok hazatelepítésére - közölte a marokkói kormány. Legkevesebb tíz civil meghalt két robbanásban az afgán főváros, Kabul nyugati részén - közölték tisztségviselők. Kigyulladt és elsüllyedt az iráni haditengerészet egyik legnagyobb hajója a Perzsa-(Arab-)öböl bejáratának közelében, a legénységet sikerült kimenekíteni. Németországban fogtak el egy TOP 50-es körözési listán szereplő magyar férfit, aki tizenegy évig bujkált a hatóság elől - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Terrorcselekményre készült egy magát iszlamistának valló férfi Magyarországon, a terrorelhárítók tegnap fogták el. Az ügyészség őrizetbe vette, emberöléssel és robbanóanyaggal való visszaéléssel gyanúsítják. Negyvenkilenc röszkei pénzügyőr ellen emelt vádat az ügyészség vesztegetés miatt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője. Vádat emeltek egy török sofőrrel szemben, aki 33 határsértőt egy teherautóba zsúfolva próbált Nyugat-Európába csempészni - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője. Vádat emelt jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás miatt a Nagyatádi Járási Ügyészség egy Somogy megyei idősotthon vezetője ellen, aki több mint 17 millió forintot emelt le egy idős gondozott bankszámlájáról. A koronavírus-járvány áldozataiért imádkoznak és harangoznak vasárnap délelőtt a magyarországi keresztény templomokban - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának közleményében. A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a jövő hét pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 26 fős keretéből. Kisebb sérülés miatt sem Nagy Ádám, sem pedig Gazdag Dániel nem lép pályára pénteken a magyar labdarúgó-válogatottban a Ciprus elleni felkészülési mérkőzésen. Venyercsán Bence és Helebrandt Máté indulhat 50 km gyaloglásban a tokiói olimpián, miután a Nemzetközi Atlétikai Szövetség lezárta a versenyszám világranglistáját. Jogerőre emelkedett a Magyar Kézilabda Szövetség büntetése, amellyel négy pontot levont a Siófok KC élvonalbeli női csapatától. Az éremtáblázat második helyén végzett a magyar kick-box-válogatott a karlovaci Európa Kupán, amelyen 27 nemzet képviselői indultak.