Embert ölt egy leopárd Szlovákiában

Szlovákiában az utóbbi időben megszigorított törvények ellenére továbbra is működnek kisebb magánállatkertek. A mostanihoz hasonló balesetek is előfordultak már: egy éve egy oroszlán ölte meg tulajdonosát.

Az STVR közszolgálati televízió falusiakra hivatkozó jelentése szerint a 63 éves férfi egyedül működtette magánállatkertjét, s már a történteket megelőzően is voltak olyan aggályok, hogy ez meghaladhatja erejét. Mintegy húsz különböző háziállatot, illetve vadállatott tartott, köztük több majomfajt, ragadozómadarakat, különböző kutyafajtákat. Egyedül gondoskodott az állatokról, ahogy a látogatókról is.

