Emberölés bűntette miatt büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében a legfőbb ügyész + videó

Megosztás itt:

Júliusban kerültek nyilvánosságra azok a felvételek, amelyeken jól látható, ahogyan Sebestyén Józsefet az ukrán toborzótisztek kínozták, miután erőszakkal besorozták. A többgyerekes családapa csak térdelni tudott a fájdalomtól. A toborzótisztek Beregszászon először betuszkolták egy mikrobuszba, ahol vasrudakkal agyba-főbe verték.

A férfi vallomásából az is kiderült: egy erdőbe vitték, ahol verni kezdték, aminél az ütések főként a fejére és a törzsére irányultak. Sebestyén József arról is beszámolt, hogy megfenyegették: ha nem ír alá valamit, akkor idézem: nullára viszik. Hozzátette: nagyon fájt, nem tudott mozogni.

Fotó: Papajcsik Péter / Index