2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Külföld

Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

2025. augusztus 07., csütörtök 17:45 | MTI

Az előzetes adatok szerint legkevesebb tíz ember belehalt a Krasznodari területen lévő, Szocsi melletti Szíriusz városban vásárolt pancsolt alkoholos italok fogyasztásába - közölte csütörtökön a dél-oroszországi régió bíróságainak közös sajtószolgálata.

  • Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

A szocsi bíróság elrendelte egy 30 és egy 71 éves nő letartóztatását, akik "házi bort" és "csacsát" (grúz szőlőpálinkát) árultak a szíriuszi piacon. Ellenük a biztonsági előírásoknak nem megfelelő áruk és termékek gyártása és értékesítése, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés címén emeltek vádat.

A hatóságok szerint még az eladott szeszes italok mennyisége és az áldozatok pontos száma sem ismert. A fogyasztók között lehettek más régióból érkezett turisták is.

Az ügyben vizsgálat indult az életveszélyes alkohol előállítói és más érintett személyek kilétének megállapítására.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Kapcsolódó tartalmak

