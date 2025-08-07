Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

Megosztás itt:

A szocsi bíróság elrendelte egy 30 és egy 71 éves nő letartóztatását, akik "házi bort" és "csacsát" (grúz szőlőpálinkát) árultak a szíriuszi piacon. Ellenük a biztonsági előírásoknak nem megfelelő áruk és termékek gyártása és értékesítése, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés címén emeltek vádat.

A hatóságok szerint még az eladott szeszes italok mennyisége és az áldozatok pontos száma sem ismert. A fogyasztók között lehettek más régióból érkezett turisták is.

Az ügyben vizsgálat indult az életveszélyes alkohol előállítói és más érintett személyek kilétének megállapítására.

