Elvileg kitisztult a Szajna, beleengedik a triatlonosokat

Megosztás itt:

Véget ért tehát a párizsi olimpia egyik legnagyobb botránnyal fenyegető eseménysorozata, és végre-valahára meg lehet szerdán rendezni mind a női – reggel 8.00-kor rajtol a mezőny –, mind a férfi (10.45) egyéni versenyszámot a napok óta várakozó triatlonosok számára. Tény, hogy a női versenyre az előre meghatározott napon kerülhet sor, de a férfiak versenyét halasztani kellett, illetve a sportolók egy pillanatot sem edzhettek a Szajnában a víz fertőzöttsége miatt.

„Évek óta érvényben van már az a szabályozási szint, amihez most is tartanunk kellett magunkat. Hatalmas volt a nyomás rajtunk, hogy tekintsünk el ettől és engedjük be a folyóba a sportolókat, ám ezt nem tehettük meg. Számunkra az ő egészségük a legfontosabb! Mi is nagyon szeretnénk, hogy legyen verseny, ám ehhez még tisztulnia kellett a folyónak” – nyilatkozta Tóth Tamás, a Nemzetközi Triatlon Szövetség a WT elnökségének tagja.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!