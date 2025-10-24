Elutasítják az egyhangú szavazás eltörlését az olasz kormánypártok + videó

Megosztás itt:

Minősített szavazati többséggel döntene az Európai Unió külpolitikai kérdésekben az egyhangú szavazás helyett, hogy megkerülje a magyar vétót. A terv már tavasszal is felmerült az Oroszországi szankciókkal kapcsolatban, nyáron és a hónap elején pedig António Costa beszélt erről, amikor Ukrajna csatlakozásáról vitáztak a közösség országai. A módosítás azt jelentené, hogy a 27 tagország egyhangú szavazata helyett elég lenne a minősített többség az egyes tárgyalási fejezetek megnyitásához, és csak a fejezetek lezárásakor kellene egyhangú döntést hozni.