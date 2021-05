Eltörlik a Kolumbusz napot New York állami iskoláiban

Újabb 1,2 millió adag Sinopharm-vakcina érkezett Kínából Magyarországra, ezzel már 4,5 millióra nőtt a leszállított kínai vakcinák száma - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 718 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 147-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 175-re emelkedett. Már több mint 4,6 millió embert beoltottak, közülük 2 millió 701 ezren a második dózist is megkapták. Javulnak a járványügyi mutatók, a legutóbbi adatok alapján csökkent a szennyvízben a vírus örökítőanyagának mennyisége, ez is azt jelzi, hogy május végére lecsenghet a pandémia harmadik hulláma - mondta Rusvai Miklós virológus. A 16-18 évesek több mint 50 százaléka regisztrált a koronavírus-elleni vakcinára, az oltások beadása jelenleg is tart - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Több mint 500 családon és mintegy 800 gyermeken segít a covid-árvák megsegítésére létrehozott Regőczi István Alapítvány - mondta a szervezet kurátora a Kossuth rádióban. Herczegh Anita közölte, felsorolhatatlanul sok felajánlás érkezett. Karácsony Gergelyt támogatja a miniszterelnök-jelölti előválasztáson az LMP, noha annak idején Karácsony volt az egyik, aki a párt kettészakadását előidézte Gyurcsány Ferenchez való közeledésével. A Kanász Nagy Máté, az LMP társelnöke híradónknak azt mondta, nem akarják feleleveníteni a régi vitákat. Sallai Róbert Benedek, az LMP korábbi országgyűlési képviselője 2018-ban úgy fogalmazott: kétféle ellenzéki politikust ismer, akit Karácsony Gergely már átvert és elárult, és akit át fog verni, és akit el fog árulni. Karácsony Gergely úgy távozott az egyetemről, mint aki képtelen az elvárt teljesítményeket elérni – írta a Budapesti Corvinus Egyetem rektora a Mandíneren. Lánczi András 2004-ben vette fel Karácsony Gergelyt az egyetem Politikatudományi Tanszékére, aki ekkor már PhD hallgató volt az egyetem Szociológia Tanszékén. 2012-ben lejárt az a 8 év, amit az akkori törvény előírt, miszerint csak az alkalmazható egyetemen, aki maximum ennyi idő alatt megszerzi a doktori címet. A főpolgármester ezt nem teljesítette, ezért az egyetemi állását meg kellett szüntetni. Újabb cáfolhatatlan tények kerültek napvilágra a ciprusi egészségügyi biztossal kapcsolatban, mondta a Ripost főszerkesztője a Bayer showban. Ómolnár Miklós hangsúlyozta: a különböző egészségügyi szervezetek és alapítványok pénzügyi beszámolóiból arra lehet következtetni, hogy a gyógyszercégeket a vakcinagyárak pénzelik. A magyar emberek 67 százaléka nem szeretné Karácsony Gergelyt miniszterelnöknek - derült ki az Alapjogokért Központ kutatásából. A magyarok minden miniszterelnöktől elvárják, hogy tudjon angolul - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a Kossuth rádióban. Szabó Tímea egy Franciaországnyit tévedett. A Párbeszéd frakcióvezetője miközben Karácsony Gergelyt népszerűsítette azt állította: a főpolgármester Budán 650 ezer négyzetkilométer zöldterületet nyilvánított védetté. Magyarország teljes alapterülete mintegy 93 ezer négyzetkilométer, vagyis a zöldterület, amit szerinte az új miniszterelnök-jelölt megvédett, hat és félszer nagyobb Magyarországnál. Ötnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő héten. A képviselők szerdától péntekig 30 órás időkeretben tárgyalják a kormány 2022-es költségvetési javaslatát. Mintegy 240 ezer ember mentesülhet idén az szja-fizetés alól - mondta Tállai András államtitkár. Jól haladnak a vetési munkákkal a földeken. Az április végén és május első felében uralkodó időjárási körülmények összességében kedveztek a tavaszi szántóföldi munkáknak Magyarországon - közölte az Agrárminisztérium. A baloldal ismét saját nemzettársai ellen fordult, hogy szavazatokat szerezzen - így reagált Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Gyurcsány-párti Gréczy Zsolt kijelentésére. A DK-s politikus nem adna oltóanyagot a külhoniaknak, mert szerinte az nem a magyar kormány feladata. A mintegy egymillió Kárpátalján élő magyar közül eddig csupán 103-an kapták meg mindkét vakcinát. Hálaadó istentiszteleten felszentelték a magyar állam támogatásával megújított sepsiszentgyörgyi református vártemplomot. Folytatódtak a kölcsönös rakétatámadások Izrael és a Gázai övezet iszlamista szervezetei között. Az izraeli légierő mintegy száz rakétát lőtt ki a palesztin szélsőséges iszlamista terrorszervezetek gázai övezeti célpontjaira, köztük a Hamász politikai vezetőjének és az ő testvérének a házára. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy addig folyik a palesztin támadók ellen a megtorlás, amíg szükséges. Az utóbbi napok antiszemita tüntetéseinek tanulságaként az egész Európai Unióban büntetni kellene a vallások elleni uszítást és gyűlölködést - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője. A világon 162,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátországban a járványhelyzet miatt szigorú előírások mellett tartják a helyhatósági választások első fordulóját. Ausztriában feloldották a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást. Meghaladta a négymilliót a beadott koronavírus elleni vakcinák száma Szerbiában - közölte a belgrádi kormány. Franciaországban már 20 millió ember kapta meg a koronavírus elleni első oltást - jelentette be Jean Castex francia kormányfő. Beengedi Portugália azokból az európai uniós országokból érkező turistákat, ahol már alacsony a fertőzöttségi arány - közölte a dél-európai állam belügyminisztériuma. Törökország hétfőtől fokozatosan enyhíteni kezd az április vége óta érvényben lévő teljes zárlaton, amelyet a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány romló mutatói miatt vezettek be. Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre határozottabban kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta a brit egészségügyi miniszter. Az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet jelentkezett a kabuli mecsetben elkövetett robbantásos merénylet elkövetőjeként. Átfogó hadgyakorlatba kezdett Azerbajdzsán, miközben az elmúlt napokban nőtt a feszültség közte és a szomszédos Örményország között. Két drogdílert, egy szlovák és egy magyar férfit fogtak el a rendőrök, mindkettőjüket őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát, és sikerével átvette Valter Attilától az összetettben élen állónak járó rózsaszín, illetve a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót is. Az OSC 10:9-re győzött a Ferencváros ellen a férfi vízilabda ob elődöntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel megnyerte a párharcot, és bejutott a fináléba. Schanda Tamás államtitkár bejelentette: nézők előtt rendezik meg július 30. és augusztus 1. között a Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Pozitív lett az olimpiai kvótás Péni István márciusi doppingtesztje, ennek ellenére ott lehet a május végi eszéki sportlövő Európa-bajnokságon - jelentette be a magyar szövetség.