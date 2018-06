Elterelt migránshajó: Orbán és Macron teljesen máshogy látják

Orbán Viktor és Emmanuel Macron reakcióját állítja szembe a Daily Mail az elterelt migránshajó ügyében. A brit napilap szerzője rámutat: míg a francia elnök elítélte és cinikusnak, felelőtlennek nevezte az olasz kormány döntését, hogy nem engedték kikötni a bevándorlókat szállító mentőhajót, addig a migránsellenes magyar kormányfő dicsőítette Olaszországot és az esetet úgy kommentálta, hogy az nagy pillanat volt Európának. A cikk kiemeli: a hajón több mint 130 gyermek és 7 várandós nő tartózkodott.

Bocsánatot kért Roseanne Barr amerikai sorozatsztár, amiért lenácizta Soros Györgyöt – számol be a Hárec. A színésznő április végén azt írta, hogy a zsidó származású milliárdos annak idején más zsidókat játszott át a nácik kezére, és ellopta a vagyonukat. Le is nácizta Sorost, akitől most szintén a Twitteren kért elnézést, miután megtudta, hogy hamis információkra alapozva esett neki.

Az amerikai elnöknek a Trump–Kim csúcstalálkozón elhangzott szavait elemzi a Politico. A szerző szerint bár Donald Trump azt mondta, átfogó dokumentumot írtak alá Kim Dzsong Unnel, de a zárónyilatkozat mondatait valójában bárhogy lehet értelmezni, és egyébként is csak megismétlik, amit hónapok óta mondanak a felek. Trump arról is beszélt, hogy Kimet szereti a népe – a cikk írója szerint az amerikai elnök ezzel legitimizálta egy brutális totalitárius diktatúra vezetőjét, és megerősítette az észak-koreai propaganda által mutatott képet a hősies népvezérről.