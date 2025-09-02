Elszólta magát az Európai Tanács elnöke a bledi Stratégiai Fórumon + videó
2025. szeptember 02., kedd 17:20
| Hír TV
Antonio Costa elismerte, hogy Ukrajna miatt fogadta el az Európai Unió a 15 %-os amerikai vámtarifákat. Ezekről Ursula von der Leyen korábban állította, hogy nincsenek összefüggésben Ukrajna amerikai katonai támogatásával.
