Külföld

Elszólta magát az Európai Tanács elnöke a bledi Stratégiai Fórumon + videó

2025. szeptember 02., kedd 17:20 | Hír TV

Antonio Costa elismerte, hogy Ukrajna miatt fogadta el az Európai Unió a 15 %-os amerikai vámtarifákat. Ezekről Ursula von der Leyen korábban állította, hogy nincsenek összefüggésben Ukrajna amerikai katonai támogatásával.

  Elszólta magát az Európai Tanács elnöke a bledi Stratégiai Fórumon + videó

Magyar Péter: A vakvezető, aki saját hazugságait sem látja

Magyar Péter: A vakvezető, aki saját hazugságait sem látja

 A Tisza Párt elnöke egy friss interjúban védelmébe vette alelnökét, Tarr Zoltánt a "Tisza-adó" botrányban - állítva, hogy a videó manipulált. De amikor rákérdeztek, azt állította, hogy nem is hallgatta végig az egészet. Ha nem tette, honnan tudja, hogy hamis? Ez nem vezetés, ez komédia.

