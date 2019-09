Elsüllyedt egy migránsokat szállító csónak az Égei-tengeren, heten meghaltak

„Trócsányi László segített megvédeni Magyarországot a migrációtól, és most ezt dörgölik az orra alá” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Még nincs lefutva Trócsányi László biztosi jelölése - hétfőn újra össze kell ülnie a jelöltséget elutasító jogi bizottságnak - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV-ben. A politikus A Nyolcas című műsorunkban azt mondta: a testületnek meg kell ismételni Trócsányi László meghallgatását, mert nem indokolták az összeférhetetlenséget, ezért a bizottság írásos véleménye nem felel meg a követelményeknek. Az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről kiszivárgott hangfelvétel alapján egyértelműen kiderült, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan a tisztségre - jelentette ki Hollik István kormányszóvivő. Még a baloldali szavazók is Tarlós István győzelmét várják a főpolgármester-választáson, Karácsony Gergely esélytelen - derül ki a Századvég Alapítvány felmérésből. A válaszadók csaknem háromnegyede szerint Tarlós István fogja megnyerni az októberi voksolást, Karácsony Gergely győzelmét csupán 16 százalék tartja lehetségesnek. Tragikus körülmények között elhunyt Szekó József, Mohács Fidesz-KDNP-s polgármestere. A választás előtt kiesett, azaz visszalépő, vagy elhalálozott, esetleg választójogát elvesztő, jelöltek helyett nem lehet új jelölteket állítani az októberi önkormányzati választáson. Meghaladta a 14 ezret a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására benyújtott kérelmek száma, az eddig folyósított támogatások összege pedig már 1,5 milliárd forint - közölte Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin lett a Politikai Hálózat az Értékekért nevet viselő nemzetközi, politikusokat tömörítő szervezet elnöke. Novák Katalin elmondta: a Politikai Hálózat az Értékekért egy öt éve alakult nemzetközi politikai szervezet, amely a család, a házasság, az élet, az emberi méltóság vitathatatlan jelentőségét és a vallásszabadság tiszteletét hirdeti. Harmadik alkalommal tartottak klímasztrájkot Budapesten - a tüntetés résztvevői ahhoz a globális megmozduláshullámhoz csatlakoztak, amellyel a klímaválság okozta veszélyekre akarják felhívni a figyelmet világszerte. Mintegy másfél milliárd forinttal bővül a szociális szolgáltatások állami finanszírozása egy kormánydöntés értelmében - jelentette be Fülöp Attila államtitkár. A június-augusztusi időszakban 34 ezerrel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban, a hazai foglalkoztatottak száma több mint 4,5 millióra növekedett - közölte az Országos Statisztikai Hivatal. Átállt az elektronikus kézbesítési rendszerre a teljes postai hálózat, a fejlesztésnek köszönhetően az ügyfelek nyomon követhetik a könyvelt levelek útját, a kézbesítők digitális eszközön adják át a térítvényes és ajánlott leveleket. A kormány szociálisan rászorulók megsegítéséért indított programja 1200 hektárnyi állami földdel segíti a hátrányos helyzetű települések lakóit - mondta Nagy János, az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára. A kórházi fertőzések megelőzése érdekében a legionella baktérium terjedését megakadályozó vízszűrő berendezéseket helyeztek üzembe az állami fenntartású kórházakban - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Megfelelő ütemben halad az M4-es autóút építése - közölte Jász-Nagykun-Szolnok megye fideszes országgyűlési képviselője, Kállai Mária. A Mol poliolüzemének alapkőletételével elindult Magyarország legnagyobb hazai hátterű beruházása – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter Tiszaújvárosban. Megkezdődtek a végső szerelési munkálatok a National Instruments debreceni gyárának új, "D" épületében, az 5,5 milliárd forintos fejlesztést 2,5 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány - közölte Ábrahám László, a gyár igazgatója. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére közös cselekvési tervről tárgyaltak pénteken Kolozsváron az erdélyi magyar politikai szervezetek képviselői. Magyarország előrelépést ért el az emberkereskedelem elleni küzdelemben azáltal, hogy megfogadta az Európa Tanács legutóbbi jelentésében megfogalmazott ajánlásokat - emelte ki az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja. Szijjártó Péter szerint az ENSZ-nek nem szabad ösztönöznie a migrációt, viszont vezető szerepet kell játszania a konfliktusok megoldásában és az afrikai lakosság helyben maradásának segítésében. Magyarország 285 millió dollárra növelte a fejlődő világ felzárkóztatására szánt támogatását - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Az olasz rendőrség őrizetbe vett két feltételezett embercsempészt, akik az Ocean Viking nevű hajóval érkeztek a szicíliai Messinába. A román hatóságok tetten értek egy román embercsempészt, aki 26 iraki és szíriai illegális bevándorlót próbált, fejenként ötezer euróért, Bulgáriából Romániába csempészni. A kettős állampolgárság Ukrajnában történő törvényesítése mellett foglalt állást Dmitro Kuleba, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes. Irán beindította az urándúsítást a nemrégiben felépített modern centrifugákban - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. Haszan Róháni iráni elnök szerint az Egyesült Államok felajánlotta, hogy feloldja az összes, Iránra kirótt szankciót, ha Teherán tárgyal vele. Csaknem kétezer embert vettek őrizetbe Egyiptomban az egy héttel ezelőtti kormányellenes tüntetések után - állítja a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet, miközben Kairóban újabb demonstrációra készülnek. Háromszáz, láncra vert gyerekre bukkantak a rendőrök egy iszlám iskolában Nigéria főleg muzulmánok lakta északi részén - közölte a helyi rendőrség szóvivője. Törökország számára lehetetlen, hogy leállítsa olaj- és földgáz vásárlásait Iránból, dacára az amerikai szankciók fenyegetésének - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő. Nemzeti gyásznapot hirdetett hétfőre a francia elnöki hivatal a 86 éves korában elhunyt Jacques Chirac egykori államfő emlékére. Több száz észak-koreai orvhalászt fogott el orosz parti őrség. Már 12 halálos áldozata van az elektromos cigaretta szívásának az USA-ban - jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. Jelenleg több mint 800 embert ápolnak a cigaretta szívása miatti komoly tüdő- és légúti megbetegedésekkel. Három óriási fekete lyukat fedeztek fel három galaxis hatalmas ütközésénél - jelentette be a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory. Három férfi és három nő megtámadott egy 38 éves nőt a IX. kerületi Soroksári úton, a verekedés közben egy lövés is eldördült - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen. Másfél méter mély, két sáv széles nyílás keletkezett a Kossuth Lajos utca és a Városház utca torkolatában Budapesten. Rendőrautóval ütközött a Vácról Budapestre tartó vonat - a baleset miatt 30-40 perces késésekre kell számítani a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon. Csőhíd építése miatt teljes útzár lesz a 26-os út kazincbarcikai szakaszán szombaton 14 órától hétfő reggel 5 óráig. Férfi vízilabda Eurokupa: ZF-Eger - CN Noisy Le Sec (francia) 14:7 Babos Tímea kikapott a pekingi keménypályás tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. Magyarország rendezi a birkózók 2022-es Európa-bajnokságát - jelentette be Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnök. Berki Krisztián újabb vállsérülése miatt kihagyja a jövő pénteken kezdődő stuttgarti olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságot. Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Orosz Nagydíj második szabadedzésén, Szocsiban.