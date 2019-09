Elsüllyedt egy migránsokat szállító csónak a tunéziai partoknál

Az olaszországi migrációs vészhelyzetet nem Magyarország, hanem a baloldali olasz kormányok és Brüsszel idézte elő - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte: nem a magyar vezetés döntött úgy, hogy megnyitja a kikötőket az illegális bevándorlók előtt. A tárcavezető világossá tette: Magyarországra nem jöhet egyetlen migráns sem. Senkinek nem kell meglepődnie azon, hogy egy magyar ellenzéki politikus ilyet mond - reagált a külgazdasági és külügyminiszter a Momentum elnökének arra a kijelentésére, miszerint extra pénzt fizettetne Magyarországgal, ha az nem fogad be migránsokat. Az október 13-i önkormányzati választáson a balliberális ellenzék több olyan polgármestert is elindít, akik teljes mértékben támogatják az illegális bevándorlók beengedését, valamint a határ megnyitását a migránsok előtt - írja az Origo. Az ellenzék bevándorláspárti polgármesterjelöltjei nagy veszélyt jelentenek a településekre - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján. Az októberi választás a fiatalokról, az ő boldogulásukról szól - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Niedermüller Péter ellenzéki polgármesterjelölt azt ígéri, hogy megválasztása esetén az önkormányzat növelni fogja a VII. kerület zöldfelületeit. Az Nemzeti Választási Bizottság elutasította Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt fellebbezését, aki szerint Berki Krisztián főpolgármester-jelölt nem gyűjthette össze tisztán a több mint 10 ezer aláírást. Tízmilliárd forintos keretösszeggel megjelent az Új gyakornoki program pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében. Magyar Posta: a rezsiutalványok több mint felét már kézbesítették. Megkezdődött a tatabányai katolikus gimnázium építése. A magyarországi erdők értékeit és az erdész szakma különlegességeit mutatják be azon az ingyenes rendezvényen, amelyet az Agrárminisztérium kezdeményezésére az Országos Erdészeti Egyesület szervez szeptember 20-21-re a fővárosi Szabadság térre. Egyelőre sem a nyelvi kurzusokra beiratkozók, sem a nyelvvizsgára jelentkezők száma nem ugrott meg, jóllehet ebben a tanévben életbe lép a felsőoktatási felvételi szigorítása - tudta meg a Magyar Nemzet Rozgonyi Zoltántól. Az októberi választás a fiatalokról, az ő boldogulásukról szól - hangoztatta az Országgyűlés elnöke. 2030-ig megszűnik az energetikai célú szénégetés Magyarországon. Ennek feltétele, hogy megépüljön Paks 2, valamint sikerüljön 2030-ig 7000 megawattra növelni az ország naperőmű-kapacitását - jelentette ki a köztársasági elnök. Nagy a mozgolódás az étel- és italautomaták piacán; több üzemeltető terjeszkedik, és sokan új készülékek telepítését tervezik - értesült a Világgazdaság a Magyar Postától. Megszünteti a műanyag, PET-palackos vizek és italok beszerzését a Pécsi Tudományegyetem. Indonézia fontos gazdasági és politikai partnere Magyarországnak, hiszen abban a délkelet-ázsiai térségben helyezkedik el, amelyik ma a világgazdaság legdinamikusabban növekvő régiója - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Erősödik a magyar-francia innovációs együttműködés, a francia miniszterrel azonosan vélekednek a területet érintő kérdésekről, és közös ügyekről - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Párizsból. A jelek szerint a hétfői luxemburgi találkozón nem közeledtek a brit és az EU-s álláspontok a brit EU-tagság megszűnésével kapcsolatban - mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense. Elutasította a magyar kormány fenntartásait Róma migrációs döntéseiről Luigi Di Maio olasz külügyminiszter. A kormánypárt Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Magyarország közönye miatt él migrációs vészhelyzetben Olaszország. A német szövetségi kormány nem ért egyet a Jordán folyó völgyének bekebelezéséről szóló izraeli tervvel - közölte Angela Merkel német kancellár. A szlovák parlament elutasította a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványt. Megkezdte a brit legfelsőbb bíróság a londoni parlament ülésszakának lezárásával kapcsolatos fellebbezések tárgyalását. A magyarok bátorságának köszönhetően új fejezet kezdődött a történelemben 1989-ben - mondta a harminc évvel ezelőtti határnyitásról Wolfgang Schäuble, a német szövetségi parlament elnöke. Realista módon kell kezelni a klímaváltozási jelenségeket, nem szabad megengedni, hogy a témából vallási fanatizmus legyen - jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő Prágában. Franciaország mintegy 900 migránst evakuált egy táborból a La Manche közelében. Emmanuel Macron francia államfő arra kérte pártja képviselőit, hogy nézzenek szembe a menedékkérelmekkel való visszaélések problémájával. Ismeretlenek felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családi házát. Pokolgép robbant a közép-afganisztáni Parván tartományban, Asraf Gáni afgán elnök kampányrendezvényének közelében, a detonációban 24 személy meghalt, és 45 megsebesült. Jogerősen öt évre ítélték a lányát szándékosan leforrázó kiskunmajsai férfit. Egy év két hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 27 millió forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte a Barcsi Járásbíróság azt a nőt, aki több mint száz tacskót tartott Barcson nem megfelelő körülmények között. Ötezer doboz cigarettát találtak egy német rendszámú teherautóban Vas megyében. Kamionban próbált egy 59 millió forintos marihuána-szállítmányt becsempészni egy férfi Tompánál. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki múlt év májusában féltékenységből rágyújtotta az egykori szatymazi bakterházat ismerősére. Hamis adatokkal segített útleveleket igényelni egy ügyintéző Zalaegerszegen. Elsőként úszta át négyszer egyfolytában a La Manche-csatornát Sarah Thomas, aki ma ért partot Doverben. Aranyérmet szerzett a junior 50 méter puska, fekvő vegyescsapat versenyszámban Hammerl Soma és Dénes Eszter a bolognai sportlövő Európa-bajnokságon.