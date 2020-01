Elsüllyedt egy migránsokkal teli csónak a Jón-tengeren

A kispesti korrupciógyanús ügyeket nyilvánosan és legalább fél évig vizsgálja az újonnan felálló bizottság - erre tesz javaslatot az LMP XIX. kerületi képviselője. Gajda Péter kispesti polgármester szerint bármeddig dolgozhat az őt is érintő korrupció gyanús eseteken a vizsgáló bizottság. Európában ritkaságszámba megy a házasságkötések számának növekedése, Magyarország példa lehet arra, hogy a negatív demográfiai trendek megfordíthatók - nyilatkozta Novák Katalin a Magyar Nemzetnek. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kijelentette: a családvédelmi akcióterv a 2019-es év egyik legnagyobb hozadéka volt. Olyan lehetőségek nyíltak meg a magyar fiatalok előtt, amelyre nemcsak Magyarországon, de nemzetközileg is ritkaság. Bő tíz év alatt több mint kétszeresére nő az ápolók bére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Rétvári Bence közölte: csak idén 34 százalékos emelést hajtanak végre, ami akár több tízezer forint pluszt is jelenthet az egészségügyben dolgozóknak. Már 18 milliárd forint értékben váltottak be rezsiutalványt a nyugdíjasok, ez a tavaly december 20-áig kézbesített 7,5 millió utalvány csaknem 80 százaléka - közölte a Magyar Posta Zrt. Belső vizsgálatot indított Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonban történt bántalmazás miatt - közölte a minisztérium. Az ITM az év végéig kidolgozza a klímasemlegesség 2050-es eléréséhez szükséges Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát a szerdai kormányülésen elfogadott energia- és klímapolitikai dokumentumok alapján - mondta Palkovics László, a tárca minisztere. Nem üres szavakra, hanem cselekvésre van szükség a klímavédelemben, a klímaváltozás tény, amelyhez alkalmazkodni kell, a környezet védelme „mindannyiunk érdeke, és felelőssége” - jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Idén is folytatódik a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram, amelyekben 34 műemlék újul meg, több mint 60 milliárd forint uniós és hazai támogatással - közölte a Miniszterelnökség. A magyar katonák sohasem áldozhatók fel idegen nagyhatalmi érdekek oltárán - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az 1943-as doni áttörés évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Intézkedéseket kellett tenni a határok védelmében - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint az év eleje óta 1250 tiltott határátlépési kísérlet történt, ilyen magas számot januárban még nem regisztráltak. Mintegy száz migráns érkezett az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetére egy hajó fedélzetén - jelentette az olasz parti őrség. Elsüllyedt egy migránsokat szállító csónak Északnyugat-Görögországban, a jón-tengeri Paxosz szigetnél. A balesetben legkevesebb 12 ember meghalt - közölte a görög parti őrség. Tízezrek tüntettek a dél-olaszországi Foggiában a maffia ellen. A legélesebb kérdések megvitatását javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnök Angela Merkel német kancellárnak, amikor fogadta őt a Kremlben. Az orosz legénység professzionalizmusa akadályozta meg egy orosz és egy amerikai hadihajó összeütközését az Arab-tengeren - közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültség ne éleződjön tovább, hiszen az súlyos hatással járna Európa biztonságára - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Teljes körű és átlátható vizsgálatra van szükség az Iránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának ügyében, ha ez elmarad, az súlyos bizalomvesztéssel jár Teherán számára - jelentette ki a német külügyminiszter. Irán lőtte le, de nem szándékosan Teherán közelében szerda hajnalban az ukrán utasszállító gépet - jelentette be az iráni állami tévé a hadsereg közleményét idézve. Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú vezetője teljes felelősséget vállalt az ukrán utasszállító repülőgép lelövéséért. Mindenféle gondatlanság, hanyagság, mulasztás felszámolására szólította fel az ország fegyveres erőit Irán vallási és politikai vezetője, Szajed Ali Hamenei ajatollah, miután az iráni hadsereg elismerte, tévedésből lelőtt egy ukrán utasszállító Ádil Abdel Mahdi iraki ügyvivő miniszterelnök az amerikai csapatkivonásra vonatkozó terv kidolgozására kérte Mike Pompeo amerikai külügyminisztert - áll a bagdadi elnöki iroda közleményében. Washington elutasítja Irak kérését a csapatkivonásról szóló tárgyalásokra - közölte az amerikai külügyminisztérium. Az amerikai kormány 17 szankciót hozott iráni vállalatok és személyek ellen - jelentette be közös sajtótájékoztatón Mike Pompeo külügyminiszter és Steven Mnuchin, a pénzügyi tárca vezetője. Ismét ezrek tüntettek a kormány ellen Bagdadban és több dél-iraki városban, az emberek egyúttal Amerika- és Irán-ellenes jelszavakat is skandáltak. Tűzszünet lép életbe január 12-én nulla órától a szíriai Idlíb tartomány feszültségcsökkentési övezetében egy Oroszországgal elért megállapodás keretében - közölte a török védelmi minisztérium. Azonosítatlan, egyes hírek szerint izraeli repülőgépek bombázták egy iraki milícia konvoját a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban, a légicsapásban 8 fegyveres vesztette életét. A líbiai helyzet megoldása a helyi erők kezében van, a párbeszéd mielőbbi megkezdésére van szükség Tripoli és Tobruk között egy tűzszüneti megállapodásról - jelentette ki Ghassan Salamé, az ENSZ főtitkárának líbiai különmegbízottja. Legalább 12 ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek egy mecsetben végrehajtott pokolgépes merényletben a délnyugat-pakisztáni Kvettában. Texas a továbbiakban nem akar újonnan érkező menekülteket letelepíteni - közölte Greg Abbott texasi kormányzó Mike Pompeo külügyminiszternek elküldött levelében. Tűz ütött ki az északnyugat-horvátországi Andrasevec településen található Zöld Oázis idősotthonban, a tűzoltók eddig hat holtestet találtak - közölte a horvát sajtó. Megkezdődött a szavazás a tajvani elnökválasztáson. Egy ember életét vesztette lakástűzben Debrecenben, a körülményeket a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja - közölte Plásztán-Kopcsa Kamilla, a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője. Egy feltételezett fiatalkorú elkövetőt gyanúsítottként hallgatott ki, társát elfogta a rendőrség a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás ügyében - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. A Magyar Honvédség a rendőrséggel együttműködve hétfőtől folyamatos járőrözést hajt végre a Tiszán a vízi forgalom ellenőrzése és az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozása érdekében - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását a szálló por légszennyezettségi szintje miatt. Két magyar érmes helyezést hozott a törökök olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózójának tiszteletére kiírt 48. Yasar Dogu-emlékverseny első napja Isztambulban. Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC-Dunaújvárosi Kohász KA 22:23 Szlovák jégkorongliga: HK Nitra (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 1:3