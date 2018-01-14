2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Elsüllyedt a lángoló iráni teherhajó

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 13:50, frissítve: vasárnap 14:14

A kínai partok közelében elsüllyedt az az iráni tartályhajó, ami csaknem egy hete ütközött egy másik hajóval, majd kigyulladt. A 32 fős legénységből a hatóságok szerint valószínűleg mindenki meghalt. A hajó 1 millió hordó, azaz mintegy 136 ezer tonna földgáz-kondenzátumot szállított, és eddig ismeretlen okokból ütközött össze egy hongkongi teheruszállyal, majd kigyulladt és elsodródott. Kínai területen sikertelenül próbálták meg eloltani a tüzet. A hajóról 3 holttestet ki tudtak hozni, a legénység többi tagja azonban valószínűleg a jármű belsejében rekedt, és ott vesztették életüket.

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