Első alkalommal vasárnap is tüntettek a sárgamellényesek

Szombat után vasárnap is az francia utcákra vonultak a sárgamellényesek. A belügyminisztérium adatai szerint szombaton összesen 41 500 ember vett részt országszerte a megmozdulásokon, közülük mintegy ötezren Párizsban. Az előző hetekhez képest kevesebb rendbontás történt, a francia fővárosban 29 embert állítottak elő a hatóságok.

Többnyire békésen tüntettek a francia sárgamellényesek a kormányellenes megmozdulások 14. hétvégéjén. A szokásos szombati tiltakozásokon kívül most első alkalommal vasárnap is az utcákra vonultak.

„A mai nap a mozgalom szimbolikus három hónapos évfordulóját jelöli. Ezért eljöttem, hogy tiszteletemet fejezzem ki azok iránt, akik egyesültek, valamint a családom iránt. Mindenekelőtt szeretném kifejezni együttérzésemet azokkal, akik megsebesültek, vagy életüket vesztették a tüntetések során, és azokkal is, akik szenvednek. Szeretnék egyúttal üzenetet küldeni azoknak, akik kigúnyolnak bennünket, szeretném elmondani nekik, hogy nem érnek azzal semmit, ha inzultálnak bennünket, inkább segítsenek, és együtt keressünk megoldást” – mondta az egyik tüntető.

A novemberben a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen alakult mozgalom az elmúlt hónapokban több szociális jellegű követelést is megfogalmazott, valamint az államfő távozását is követelik. A rendszeres hétvégi rendbontások miatt minden alkalommal közel 80 ezer rendőr teljesít szolgálatot a francia utcákon.

„Világosan látjuk, hogy az elnököt nem érdeklik az emberek. Nem hallgat ránk és nem hallgat meg minket. Nem tesz semmit, makacs, és ez így is fog maradni mindörökre. Egészen addig, amíg meg nem hallgat minket, a valódi üzenetünket, addig ott marad ahol most van, és mi is maradunk a helyünkön. A tüntetések folytatódni fognak, és nem fogjuk feladni” – mondta egy másik demonstráló.

A tüntetések résztvevői mára külön csoportokra oszlottak, akik eltérő helyszíneken hirdettek gyülekezőt, voltak, akik lázongásra buzdítottak, mások inkább a béke hívei. Egy közvélemény-kutatás szerint a franciák 56 százaléka azonban már inkább azt szeretné, ha a tiltakozások befejeződnének, mert a résztvevők eltávolodtak eredeti céljaiktól.