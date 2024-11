Előzetesen értesítette Oroszország az Egyesült Államokat ballisztikus rakéta kilövésének szándékáról + videó

Egy interkontinentális ballisztikus rakéta csapódott be csütörtökön Dnyipro városában. Vlagyimir Putyin bejelentette: egy új, Oresnyik-típusú, középhatótávolságú rakétával kísérleteztek. Az orosz elnök hangsúlyozta: válaszlépés volt arra, hogy az ukrán hadsereg két régiójukra is csapást mért a külföldről kapott haditechnikai eszközök segítségével.

